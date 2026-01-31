La música cofrade adelanta la Cuaresma en la Axerquía de Córdoba

El teatro de la Axerquía de Córdoba acoge este sábado el festival de bandas «Ya suena a Semana Santa», un encuentro de gran formato que reune a cuatro de las formaciones más emblemáticas y reconocidas del panorama cofrade andaluz.

El evento se alza como una cita destacada en el calendario musical, concebida para inaugurar la temporada y anticipar la llegada de la Semana Santa a través de la sonoridad propias de las grandes bandas procesionales.

El festival ofrece un espectáculo excepcional, con una cuidada producción y un cartel considerado histórico. La propuesta permite al público disfrutar de un recorrido musical por los distintos estilos y sones que marcan la identidad de la música cofrade andaluza, generando una notable expectación entre aficionados y cofrades.

Festival de bandas de Semana Santa en Córdoba / Chencho Martínez

Bandas participantes

Sobre el escenario participan la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Triana (Sevilla), y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras (Sevilla), dos referentes indiscutibles del género a nivel nacional. Junto a ellas actúan las formaciones cordobesas Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, que aportan el sello local a una cita de alto nivel musical.

Con este festival, Córdoba vuelve a situarse como punto de referencia de la música cofrade en la antesala de la Cuaresma, en una convocatoria que sirve para anunciar, en clave musical, la inminente llegada de la Semana Santa.