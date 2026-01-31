El Imdeec impulsa dos nuevos programas para mejorar la empleabilidad de más de 130 personas en Córdoba

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba ha puesto en marcha los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, una estrategia de empleo que se desarrollará hasta junio de 2027. Estos programas están diseñados específicamente para personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo que pertenezcan a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, con el objetivo fundamental de desarrollar itinerarios personalizados que combinen orientación, formación e intermediación.

La iniciativa se articula a través de dos líneas diferenciadas: el Programa Mayores de 52 años, que busca atender a 60 personas desempleadas de larga duración, y el Programa Vulnerables 2025, que ampliará su cobertura a 75 personas incluyendo a perfiles con discapacidad, migrantes, mayores de 45 años, personas en exclusión social o perceptores de subsidios.

Talento cordobés

Sobre esta nueva convocatoria, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha subrayado que desde el instituto municipal “entendemos que el talento cordobés, especialmente aquel que se encuentra en situaciones de mayor dificultad, debe ser potenciado y reconducido hacia nuestro tejido productivo para no perderlo. Nuestro objetivo es que este potencial humano se oriente de manera efectiva hacia la empleabilidad, para lo cual los participantes cuentan con todo nuestro respaldo técnico y formativo. Queremos que este talento se quede en su ciudad y forme parte activa de nuestra economía, consolidando una Córdoba que avanza sin dejar a nadie atrás y que valora su capital humano como su recurso más valioso".

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent / CÓRDOBA

Experiencias anteriores

El lanzamiento de esta nueva convocatoria viene avalado por los resultados de la edición anterior de "Vulnerables", desarrollada entre 2023 y 2025, en la que participaron un total de 154 personas. En dicho ciclo, 75 participantes completaron con éxito sus proyectos integrados, recibiendo cada uno al menos 10 horas de orientación y 50 horas de formación específica.

Los datos de inserción de la pasada edición confirman la eficacia de este modelo: un total de 19 personas lograron incorporarse al mercado laboral mediante contratos a jornada completa o autoempleo. Destacaron especialmente los resultados de formaciones técnicas como IA aplicada a procesos de compras, que alcanzó un 83,33% de inserción, o Auxiliar de Taller, con un 42,86% de éxito en la contratación de sus alumnos.

Programa del nuevo proceso

A lo largo de este nuevo proceso, los participantes recibirán actuaciones obligatorias que incluyen un diagnóstico de empleabilidad, el diseño de un itinerario personalizado, talleres de entrevista y un mínimo de 50 horas de formación técnica orientada a las necesidades reales del tejido empresarial. Estos proyectos contemplan también acciones de prospección del mercado laboral para identificar vacantes y proponer candidaturas directas, con el reto de lograr que al menos el 40% de los participantes alcancen su inserción laboral. Como medida de apoyo adicional, quienes completen con éxito las fases de orientación y formación recibirán un incentivo económico de 528 euros brutos.

Noticias relacionadas

La financiación de estas actuaciones cuenta con el respaldo de diversas instituciones. El programa para mayores de 52 años es financiado por la Junta de Andalucía a través del Plan Integral de Empleo y el convenio SEPE, mientras que el programa para colectivos vulnerables cuenta con una cofinanciación del 85% de la Unión Europea a través del Programa Fondo Social Europeo Plus de Andalucía. Las personas interesadas en participar pueden formalizar su registro a través de la página web del Imdeec o ser derivadas directamente por los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo.