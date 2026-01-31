Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 31 de enero de 2026

‘Performance’

Nora Chipaumire en el C3A

Montaje titulado ‘Acontinua – an obituary, a manual for a life lived chasing LIFE, de la artista Nora Chipaumire (Mutare, Zimbabue), acompañada por sus colaboradores habituales, la artista e intérprete Yinka Graves (Londres) y el músico David Gagliardi (Nueva York).

CÓRDOBA. Caja Negra (C3A). Carmen Olmedo Checa, s/n. 20.00 horas.

A jugar a la casa

Juegos de mesa y rol

‘Zona Neo Juegos’, para jóvenes de 14 a 20 años, ofrecerá juegos de mesa y de rol, de 18.00 a 20.00 y de 20.00 a 03.00 horas, dentro de una nueva sesión de A jugar a la Casa, para todos los niveles.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios. De 18.00 a 03.00 horas.

Carnaval

Cuarta sesión preliminar

Actuarán los grupos Estamos volá, Sujétame que me tiro, Vaya cojonazo, Sin prisioneros, Las que van a coger papas, Se acabó, Los locos de la colina, Duende y Vete por la sombrita, monstruo.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.30 horas.

Festival de bandas

‘Ya suena a Semana Santa’

Espectáculo con cuatro de las bandas más emblemáticas del panorama cofrade andaluz: banda de cornetas y tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas – Triana (Sevilla), banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de la Victoria – Las Cigarreras (Sevilla), banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de la Salud (Córdoba) y Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención (Córdoba).

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal, 1. 17.00 horas.

Exposición

Muestra ‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.