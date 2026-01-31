Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 31 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
‘Performance’
Nora Chipaumire en el C3A
Montaje titulado ‘Acontinua – an obituary, a manual for a life lived chasing LIFE, de la artista Nora Chipaumire (Mutare, Zimbabue), acompañada por sus colaboradores habituales, la artista e intérprete Yinka Graves (Londres) y el músico David Gagliardi (Nueva York).
CÓRDOBA. Caja Negra (C3A).
Carmen Olmedo Checa, s/n.
20.00 horas.
A jugar a la casa
Juegos de mesa y rol
‘Zona Neo Juegos’, para jóvenes de 14 a 20 años, ofrecerá juegos de mesa y de rol, de 18.00 a 20.00 y de 20.00 a 03.00 horas, dentro de una nueva sesión de A jugar a la Casa, para todos los niveles.
CÓRDOBA. Casa de la Juventud.
Campo Madre de Dios.
De 18.00 a 03.00 horas.
Carnaval
Cuarta sesión preliminar
Actuarán los grupos Estamos volá, Sujétame que me tiro, Vaya cojonazo, Sin prisioneros, Las que van a coger papas, Se acabó, Los locos de la colina, Duende y Vete por la sombrita, monstruo.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Festival de bandas
‘Ya suena a Semana Santa’
Espectáculo con cuatro de las bandas más emblemáticas del panorama cofrade andaluz: banda de cornetas y tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas – Triana (Sevilla), banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de la Victoria – Las Cigarreras (Sevilla), banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de la Salud (Córdoba) y Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención (Córdoba).
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal, 1.
17.00 horas.
Exposición
Muestra ‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba