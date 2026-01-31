Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 31 de enero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Nora Chipaumire en el C3A

Nora Chipaumire en el C3A / DIARIO CÓRDOBA

‘Performance’

Nora Chipaumire en el C3A

Montaje titulado ‘Acontinua – an obituary, a manual for a life lived chasing LIFE, de la artista Nora Chipaumire (Mutare, Zimbabue), acompañada por sus colaboradores habituales, la artista e intérprete Yinka Graves (Londres) y el músico David Gagliardi (Nueva York).

CÓRDOBA. Caja Negra (C3A).

Carmen Olmedo Checa, s/n.

20.00 horas.

A jugar a la casa

Juegos de mesa y rol

‘Zona Neo Juegos’, para jóvenes de 14 a 20 años, ofrecerá juegos de mesa y de rol, de 18.00 a 20.00 y de 20.00 a 03.00 horas, dentro de una nueva sesión de A jugar a la Casa, para todos los niveles.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud.

Campo Madre de Dios.

De 18.00 a 03.00 horas.

Carnaval

Cuarta sesión preliminar

Actuarán los grupos Estamos volá, Sujétame que me tiro, Vaya cojonazo, Sin prisioneros, Las que van a coger papas, Se acabó, Los locos de la colina, Duende y Vete por la sombrita, monstruo.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.30 horas.

Cuarta sesión preliminar

Cuarta sesión preliminar / DIARIO CÓRDOBA

Festival de bandas

‘Ya suena a Semana Santa’

Espectáculo con cuatro de las bandas más emblemáticas del panorama cofrade andaluz: banda de cornetas y tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas – Triana (Sevilla), banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de la Victoria – Las Cigarreras (Sevilla), banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de la Salud (Córdoba) y Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención (Córdoba).

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.

Avda. Menéndez Pidal, 1.

17.00 horas.

Exposición

Muestra ‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.

Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.

De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

