Música
El grupo cordobés Las Ketchup actuará en el festival de Sanremo junto a una conocida artista italiana
El 'Aserejé' sonará en la considerada la cita musical más importante de toda Italia
El grupo cordobés Las Ketchup, el que pusiera a bailar a medio mundo con el Aserejé del también cordobés Manuel Ruiz Queco, actuará en el famoso festival italiano Sanremo, la cita musical más importante de Italia y la que inspiró la creación de Eurovisión. Pero estas hermanas no estarán solas sobre el escenario, ya que les acompañará Elettra Lamborghini, cantante, influencer y celebridad de televisión italiana, conocida por ser heredera del imperio automovilístico de lujo Lamborghini.
Las Ketchup y Elettra Lamborghini no competirán, eso sí, por llevarse el trofeo Leone d'Oro, el premio que se otorga al ganador de Sanremo (además del derecho a representar a Italia en Eurovisión). Este dúo musical participará en la conocida como serata cover del festival, una noche que se celebra cada año dentro de Sanremo y que se dedica a los duetos y a hacer homenajes a otros artistas. Esta serata cover tendrá lugar el 27 de febrero, justo un día antes de la gran final del festival.
Cantará el 'Aserejé'
Según han avanzado webs especializadas, la canción que cantarán Las Ketchup y Elettra Lamborghini será, cómo no, Aserejé, una de las consideradas canciones más exitosas de la historia, que vendió más de ocho millones de copias y que fue número uno en más de 20 países.
El festival de Sanremo se celebra este año del 24 al 28 de febrero en el Teatro Ariston de Sanremo. La organización ha anunciado que el presentador será Carlo Conti y la copresentadora, Laura Pausini, cantante de sobra conocida en España.
