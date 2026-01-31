Los fallecidos en Córdoba el sábado 31 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 1 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Díaz Díaz

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Teresa Torres Aguilar

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Natividad Castelló Castro

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Real Cortés

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.