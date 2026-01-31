Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 31 de enero

Escultura en un cementerio.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 1 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Díaz Díaz

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Teresa Torres Aguilar

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Natividad Castelló Castro

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Real Cortés

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

