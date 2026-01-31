La eliminación del arancel indio al aceite beneficia de lleno a Córdoba, que exporta ya por valor de 15 millones

Córdoba será una de las provincias españolas beneficiadas por el acuerdo histórico alcanzado recientemente entre la Unión Europea y la India, que, entre otras ventajas, eliminará el arancel a las exportaciones de aceite de oliva, situado ahora en el 45%, en el plazo de cinco años. Se trata de una medida clave para los productores cordobeses, que hasta noviembre pasado vendieron esta grasa al país asiático por valor de 15,2 millones de euros.

Esta es la información facilitada por la Cámara de Comercio de Córdoba, con datos de ICEX España Exportación e Inversiones. Los últimos resultados, recabados hasta noviembre de 2025, sitúan a Córdoba como la decimoquinta provincia de España por el valor de sus exportaciones a India, con un total de 18,5 millones de euros.

El aceite de oliva representa el 82% de la actividad, en tanto que los productos semielaborados de aluminio se encuentran a mucha distancia, con 1,5 millones de euros, y son el segundo producto más vendido. En tercer lugar se posicionan los envases y embalajes de madera, textil, cerámica y corchos, donde el valor de las exportaciones ha superado el medio millón de euros.

No obstante, el análisis de la actividad del último año arroja evoluciones muy diferentes para estos productos. Si bien el aceite de oliva lidera las exportaciones, su valor ha bajado un 27% respecto a 2024, cuando sumó 22 millones de euros. El resultado podría relacionarse con la caída de precios. En cambio, la venta de semielaborados de aluminio se ha incrementado un 52% anual, mientras que el importe de las exportaciones de envases y embalajes se ha duplicado.

El arancel del vino disminuye del 150% al 20%

La Comisión Europea informa de que, además del aceite de oliva, los aranceles se reducirán en otros productos como los automóviles, la maquinaria, los químicos y los farmacéuticos. En su opinión, con este acuerdo "se abrirá un mercado masivo para los agricultores europeos", porque también se reducirán las tasas del vino (del 150% al 20%) y las de productos transformados como el pan y los dulces disminuirán hasta el 50%. Otros alimentos como la carne de vacuno y la de pollo, el arroz y el azúcar han quedado fueron de la liberalización. En cambio, se ha avanzado que algunas frutas y el cerdo dejarán de estar gravados.

Importaciones por 52 millones

En líneas generales, Córdoba registra un saldo positivo en su comercio exterior, pero en su relación con India es negativo. La provincia importó productos por valor de 52 millones de euros hasta noviembre, un 53% más que el año anterior, y exportó por 18,5 millones, un 26% menos. El saldo comercial con ese país es de -33,4 millones.

Así las cosas, India, que es el territorio más poblado del mundo con 1.450 millones de personas, ocupa la 19ª posición en el ranking de mercados extranjeros para Córdoba. También es el décimo país donde más compran las empresas cordobesas. Uno de sus productos más demandados en Europa es el acero, que en Córdoba ocupa, asimismo, el primer puesto del ranking de importaciones, con 20 millones de euros hasta noviembre pasado (el 39% de lo comprado en India). En este caso, la eliminación de aranceles beneficiará, previsiblemente, a menos de la mitad del producto comprado por la UE.

En cuanto a otros sectores destacados, la compra de partes de motocicletas y bicicletas, y de material eléctrico realizada desde Córdoba supera los cinco millones de euros en ambos casos. Detrás aparecen los semielaborados de cobre y las materias primas y semimanufacturas de plástico, que superan los tres millones de euros.

Antonio Díaz, presidente de CECO y de la Cámara de Comercio. / A. J. González

Antonio Díaz espera una mejora de la competitividad

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, avanza que la valoración del acuerdo de libre comercio celebrado por la UE y la India "es positiva", aunque aclara que los empresarios están "expectantes" por conocer "la letra pequeña" del pacto, que todavía debe ser ratificado por ambas partes. De esta forma, subraya que "se suprimen aranceles para muchos productos y esto beneficiará muchísimo a la exportación y la competitividad de las empresas".

En el sector del aceite de oliva, "habrá un mercado importante si va a arancel 0", avanza. También explica que "en las aceitunas parece que no está claro, pero los indios comen muchas aceitunas". En resumen, Antonio Díaz opina que "todo lo que sea minorar el coste de la exportación y el arancel es beneficioso para las empresas cordobesas. El aceite, en principio, parece que será uno de los productos que se beneficiará y en el cobre hay que esperar a que se publique el acuerdo", matiza en referencia a los dos sectores protagonistas de las exportaciones de la provincia.