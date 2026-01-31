Hacemos Córdoba pide al alcalde que autorice a las parcelaciones a reparar los caminos dañados por las lluvias

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha solicitado al Gobierno municipal que permita a las juntas directivas de las asociaciones de propietarios de las parcelaciones llevar a cabo de manera urgente los trabajos de reparación y acondicionamiento de los caminos de acceso, gravemente afectados por el tren de borrascas que viene registrándose en la capital.

Desde la coalición de izquierdas advierten de que la sucesión de episodios de lluvias intensas ha provocado un deterioro considerable del firme, dificultando el tránsito de vehículos y generando una situación de riesgo para las personas residentes en estas zonas. La situación, según alertan, es especialmente preocupante ante una posible emergencia sanitaria o de protección civil, ya que el mal estado de los caminos podría retrasar el acceso de ambulancias, bomberos o fuerzas de seguridad.

Hacemos Córdoba considera que “es el momento de arrimar el hombro” y reclama al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que actúe con responsabilidad y sentido común, priorizando la seguridad y las necesidades reales de los vecinos y vecinas. A su juicio, autorizar estas reparaciones supondría una medida preventiva imprescindible para evitar problemas mayores en el futuro.

El grupo municipal defiende que estas actuaciones permitirían mejorar de forma inmediata la accesibilidad y la seguridad, reducir el riesgo de accidentes y garantizar una circulación mínima segura, asegurando así una respuesta rápida y eficaz de los servicios de emergencia cuando sea necesario.

Trabajos puntuales

Asimismo, Hacemos Córdoba aclara que los trabajos solicitados se limitarían exclusivamente a la reparación y acondicionamiento del firme existente, sin modificación del trazado, sin ampliaciones y sin afección a terrenos colindantes. Las intervenciones se realizarían respetando la normativa vigente y siguiendo las indicaciones técnicas del Ayuntamiento, cumpliendo con el deber de conservación de las infraestructuras en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y accesibilidad.

“El Ayuntamiento debe actuar con prevención y sentido común. Pensar hoy en la seguridad es evitar mañana situaciones que nadie quiere vivir”, señala Hacemos Córdoba que reclama al alcalde que facilite una solución inmediata ante la situación generada por los temporales.