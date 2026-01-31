Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba acoge una nueva tanda de exámenes para trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra

Los puestos a cubrir se reparten en automoción, logística y servicios comerciales

Exámenes para trabajar en la BLET, celebrados en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

Exámenes para trabajar en la BLET, celebrados en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, en Córdoba capital, acoge durante este fin de semana una nueva tanda de exámenes para conseguir uno de los puestos que el Ministerio de Defensa oferta para trabajar en la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). En total, se han inscrito en esta convocatoria 350 aspirantes.

Ya a principios del año pasado, el mismo espacio acogió la primera de las pruebas organizadas por Defensa para dotar de personal a la Base. Esa convocatoria fue, eso sí, mucho más multitudinaria que la de este fin de semana, pues frente a las nueve plazas que están ahora en juego, había casi 200 hace un años.

Registro de aspirantes que se han presentado a los exámenes de la BLET.

Registro de aspirantes que se han presentado a los exámenes de la BLET.

Plazas que se cubrirán

En cuanto a los exámenes de este fin de semana, se trata de una convocatoria para el ingreso como personal laboral fijo en diversos grupos profesionales (M3, M2, M1, E2 y E1) y recogidas en el cuarto convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por el Ministerio de Defensa

En total, la convocatoria incluye 343 plazas distribuidas por grupos profesionales y especialidades (docencia, automoción, mantenimiento, logística, hostelería, farmacia, electricidad, etcétera). Dentro de esas 343 plazas, 195 de plazas están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería, reservistas de especial disponibilidad y militares de complemento.

Exámenes para trabajar en la BLET, prueba de acceso en el CEFC.

Exámenes para trabajar en la BLET, prueba de acceso en el CEFC.

Los exámenes de Córdoba

En el caso de los exámenes celebrados en Córdoba, servirán para cubrir nueve plazas repartidas en dos para la especialidad de automoción, cinco plazas en transporte y logística y dos para servicio comerciales.

Los exámenes no solo se celebran en Córdoba, pues el proceso selectivo se lleva a cabo de forma simultánea en Cádiz (en el acuartelamiento de Camposoto), Las Palmas (en la Base General Alemán Rodríguez), en Madrid (Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares) y en Pontevedra (Escuela Naval Militar).

Refuerzo del transporte público

De la misma forma que se hiciera hace un año, el Ayuntamiento de Córdoba, además de poner a disposición de Defensa un espacio como el CEFC, también ha reforzado la línea de autobuses de Aucorsa que llega hasta allí (la 8). También se ha dispuesto el parking subterráneo del Centro de Exposiciones de forma grautita.

