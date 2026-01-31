Tribunales
Condenado por tirar una piedra y dejar sin un ojo a un pavo real del zoo de Córdoba
El autor tendrá que pagar una multa de 1.080 euros e indemnizar al Ayuntamiento de Córdoba con 870 euros por un delito de maltrato animal
El juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha condenado a un joven de 21 años a pagar una multa de 1.080 euros (o cumplir tres meses de cárcel) por un delito de maltrato animal cometido en el entorno del zoológico de Córdoba. Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos ocurrieron en mayo del año pasado, cuando el enjuiciado lanzó una piedra a un pavo real que vive en el zoo. Lo hizo, además, desde fuera de las instalaciones municipales, a las 7.40 horas.
Estallido ocular
A consecuencia de la pedrada, relata la sentencia, el pavo real sufrió una “contusión traumática severa en región orbitaria izquierda con estallido ocular con pérdida irreversible del globo ocular izquierdo”. Esto provocó, prosigue el documento judicial, “enucleación [extirpación] postraumática izquierda por lesión incompatible con recuperación funcional”. Se explica también que, para sanar, el ave precisó de antibióticos y antiinflamatorios.
Como consecuencia de los hechos, el pavo real se ha quedado ciego del ojo izquierdo, lo que ha provocado una disminución de su percepción de profundidad y vigilancia lateral, aunque puede vivir sin problema en un entorno protegido.
Delito de maltrato animal
Por todo ello, el juzgado ha condenado al agresor como responsable de un delito consumado de maltrato animal a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros en total) o a tres meses de prisión si no la paga. También le inhabilita para ejercer una profesión relacionada con animales, y a la tenencia de los mismos, durante 16 meses. En el fallo se recoge, además, que deberá pagar una indemnización de 870 euros al Ayuntamiento de Córdoba, que ha actuado como perjudicado en el caso al ser responsable del zoológico.
