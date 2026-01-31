La Catedral de Córdoba acoge la misa funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge este sábado una misa en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, preside en el templo principal de la Diócesis una eucaristía que se sucede a la celebrada esta misma semana en Huelva, a la que acudieron unas 4.000 personas.

La eucaristía está abierta a todo el que desee participar y rezar por las 46 víctimas mortales del accidente, así como por el resto de afectados por esta tragedia.

1.500 sillas

Todos los accesos a la Mezquita Catedral desde la calle al Patio de los Naranjos están abiertos. La entrada al templo se ha hecho desde Puerta de las Palmas, desde 17:30 horas y se han dispuesto un total de 1.500 sillas.