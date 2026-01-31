Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos

Estar lejos de casa duele y no encontrar fuera las costumbres también. Y en Córdoba hay gastronomía japonesa, mexicana, china, india, italiana y hasta sevillana, pero muchos malagueños que viven en la ciudad añoraban algo tan suyo como los camperos. Y muchos cordobeses amantes de este plato también. Es por ello que un joven malagueño instalado en Córdoba ha hecho de su añoranza un sueño, abriendo el primer y único local especializado en camperos de la ciudad.

Ka-Cho Campero acaba de abrir sus puertas en la avenida Al Nasir, 19, apostando por una carta variada donde los camperos -uno de los bocadillos más emblemáticos de Andalucía y seña de identidad de la comida rápida de Málaga- son el eje principal, acompañados de hamburguesas, perritos, ollas de patatas y hasta opciones vegetarianas.

Detrás de este negocio que ha abierto hace apenas un mes está David León, un malagueño de 25 años residente en Córdoba desde hace un año. La idea de emprender le surge después traer pan de campero de Málaga para preparar estos bocadillos a sus antiguos compañeros de trabajo en una quedada. Fue entonces cuando la mente le clic. Se pudo a investigar y descubrió que aunque había algo parecido como son los calentitos, no existía ningún establecimiento dedicado al concepto del campero como tal. Ese que los cordobeses buscan nada más llegar de vacaciones a la Costa del Sol. Ha querido traer "ese camperito que se toma en el paso marítimo nada más llegar".

Un campero del nuevo local abierto en Córdoba. / C. RAMÍREZ

David cuenta que "el concepto que he buscado es el acordarme siempre de mi tierra, de mi Málaga" intentando traer a la que ahora es su casa "un producto que llevo toda la vida consumiendo, lo más parecido posible".

De hecho, el nombre hace alusión precisamente a su provincia, con una palabra tan malagueña como "cacho", que usa también en un juego de palabras con Ka-Chow (una expresión de la película Cars, lo que hace Rayo McQueen cuando guiña) que también le recuerda a su infancia. "Es tirar de recuerdos de infancia con lago que me recuerda a Málaga", señala

El costumbrismo malagueño está presente de igual forma en su cerveza. "Cuando supe que iba a hablar lo primero que hice fue llamar a Victoria, tenía claro que no podía poner otra cerveza que no fuera Victoria", explica el hostelero.

Emprender con 25 años

Ka-Cho Campero apenas lleva funcionando unas semanas, las cuales -reconoce León- han sido "duras" debido, sobre todo, a la "inexperiencia" de levantar un negocio desde cero con solo 25 años. No obstante, la acogida por parte de los cordobeses ha sido brutal. Desde que el local abre sus puertas a las 20.00 horas no paran de entrar y salir pedidos. "Ibamos a abrir mi pareja y yo y al final somos ya cinco. Hemos tenido que ampliar el almacen, el sitio...", relata, emocionado, este joven empresario.

Carta de Ka cho Campero. / C. RAMÍREZ

No obstante, el balance que hace de estos primeros días es positivo. "Yo creo que los clientes se están llevando una buena experiencia, cada vez mejor, y los que se la han llevado mala, estamos sabiendo arreglarlo", sostiene con optimismo.

Esto es lo que podrás encontrar en su carta

En cuanto al contenido de la carta, Ka-Cho Campero destaca por su variedad de camperos, disponibles desde versiones clásicas hasta combinaciones más contundentes. En carta se pueden encontrar propuestas básicas como el campero normal, con lechuga, tomate, queso gouda, jamón cocido y mayonesa, o el serranito, que incorpora pimientos fritos, jamón serrano, cinta de lomo y alioli.

También existen opciones más elaboradas como el Ka-Chow, con queso curado, bacon, huevo, pollo a la plancha y alioli, y el campero completo, que reúne múltiples ingredientes en un formato más contundente. Asimismo, el restaurante ha adelantado que ofrecerá un campero especial todos los meses que, además, será una colaboración especial. Este mes el campero especial se ha elegido de la mano de la foodie cordobesa @cordobalacarta y se compone de pinchos de pollo, huevo, lechuga, queso y mayonesa de leche casera.

Hamburguesas, perritos y entrantes

La carta de Ka-Cho Campero también dedica un espacio relevante a las hamburguesas, elaboradas con carne de vacuno de 200 y 300 gramos, además de opciones de pollo crispy. Para quienes buscan alternativas sin carne, el local incluye hamburguesas vegetarianas elaboradas con Heura.

La oferta se completa con perritos personalizables, que permiten elegir hasta tres toppings, y con las llamadas ollas, un formato de patatas con diferentes combinaciones: bacon cheese, barbacoa, serrana con jamón y huevo, kebab o pepinillo con salsa burger.

Pedidos para recoger en local. / C. RAMÍREZ

También hay entrantes y opciones pensadas para los más pequeños, como nuggets, salchichas con patatas y un menú infantil.

Ka-Cho Campero ofrece la posibilidad de recoger pedidos en el local o disfrutar de su carta en casa a través de Uber Eats.