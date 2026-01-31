Acuerdo de libre comercio
Antonio Luque, presidente de Dcoop: "India tiene un potencial muy importante"
Describe a este país asiático como "un mercado especial, que tiene consumo (de aceite) no solo para alimentación, sino también para cosmética"
El presidente de la cooperativa agroalimentaria Dcoop, Antonio Luque, afirma que la India "tiene un potencial muy importante. Todo lo que sea liberalizar, nos facilitará el futuro". Así, acerca del acuerdo de libre comercio alcanzado por la UE y este país asiático, augura que "podría llegar a ser un mercado importante. Cada vez tiene un mayor nivel adquisitivo y la población es destacada. Llevamos tiempo trabajando allí, pero no es Estados Unidos".
Dcoop es el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen y su presidente explica que, en la actualidad, "se hacen pequeñas cantidades. El consumo total alcanza pocos millones de litros de aceite". También detalla que se trata de "un mercado especial, donde hay consumo no solo para alimentación, sino también para cosmética".
El pacto con la India contempla la eliminación del arancel a las exportaciones de aceite de oliva, que en la actualidad es del 45%. Además, la Comisión Europea ha puesto en valor, en la difusión de este acuerdo, que el país asiático es el más poblado del mundo, con 1.450 millones de personas.
"La India ganará peso entre los países de la zona"
De su parte, consultado por esta nueva relación entre mercados, el director comercial de Dcoop, Manuel Pérez, abunda en que "todo lo que sea eliminar barreras y que facilite la exportación es muy bienvenido". A su juicio, con la supresión del gravamen al aceite "se facilitará que el producto llegue con mejor precio y también la promoción y el consumo en un mercado que, potencialmente, es muy interesante". Este profesional valora que "es pronto para saber cómo puede crecer (la actividad)", aunque avanza que la India "ganará peso entre los países de la zona que todavía mantengan aranceles".
