Córdoba intenta pasar página sin olvidar. Sin embargo, esta tarde se ha confirmado una nueva víctima de la tragedia ferroviaria de Adamuz: Patricia, una mujer de 42 años natural de Palma del Condado que viajaba en el Alvia de vuelta de las oposiciones de Instituciones Penitenciarias y que fue ingresada en la UCI tras el accidente. Siguen siendo semanas marcadas por el impacto del trágico accidente ferroviario y por un temporal que ha dejado un reguero de incidencias en España. Aún así, la ciudad se aferra a la normalidad con la celebración de su tradicional mercado andalusí. Por otro lado, la Fiscalía reclama una definición más clara del acoso y el ciberacoso para afrontar estos delitos con mayor eficacia.

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Campo

España

Noticias relacionadas

Internacional