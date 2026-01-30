La actualidad del viernes 30 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva víctima mortal del accidente de Adamuz, el comienzo del mercado andalusí en Córdoba y la petición de la Fiscalía para clarificar el acoso y ciberacoso a menores centran la actualidad
Córdoba intenta pasar página sin olvidar. Sin embargo, esta tarde se ha confirmado una nueva víctima de la tragedia ferroviaria de Adamuz: Patricia, una mujer de 42 años natural de Palma del Condado que viajaba en el Alvia de vuelta de las oposiciones de Instituciones Penitenciarias y que fue ingresada en la UCI tras el accidente. Siguen siendo semanas marcadas por el impacto del trágico accidente ferroviario y por un temporal que ha dejado un reguero de incidencias en España. Aún así, la ciudad se aferra a la normalidad con la celebración de su tradicional mercado andalusí. Por otro lado, la Fiscalía reclama una definición más clara del acoso y el ciberacoso para afrontar estos delitos con mayor eficacia.
- Fallece una mujer herida en el accidente de Adamuz que permanecía en la UCI, la víctima número 46
- Córdoba pone al mal tiempo buena cara y sube el telón de un Mercado Andalusí ecléctico y multicultural
- La Fiscalía pide una definición más clara de 'bullying' y ciberacoso en la ley que regula los delitos cometidos por menores
Córdoba ciudad
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- Sadeco avisa: si no se cumplen las normas de limpieza, la Policía actuará
- No hubo delito en el encierro de noviembre en la fábrica de Hitachi en Córdoba: el juzgado archiva la denuncia
- Infaciencia busca en Córdoba impulsar las vocaciones científicas infantiles en Andalucía
- Cinco detenidos por colocar una baliza GPS a un joyero de Córdoba y robarle más de 300.000 euros en joyas
- Confirman la prisión provisional para un detenido que transportaba 868 kilos de hachís en Córdoba
Provincia
- Así son los trabajos que Adif ejecuta en Adamuz para poder reanudar la alta velocidad Córdoba-Madrid
- Puente Genil también acuerda limitar la implantación de plantas de biometano
- La Diputación de Córdoba pide la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz
Internacional
- El Ejército israelí reconoce haber matado a 70.000 palestinos en Gaza y avala las cifras del Ministerio de Salud que antes negaba
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
