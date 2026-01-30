Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 30 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La nueva víctima mortal del accidente de Adamuz, el comienzo del mercado andalusí en Córdoba y la petición de la Fiscalía para clarificar el acoso y ciberacoso a menores centran la actualidad

Recogida de restos del tren Alvia ya seccionados en la zona del accidente ferroviario de Adamuz.

Recogida de restos del tren Alvia ya seccionados en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. / Guillermo Morales/Europa Press

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba intenta pasar página sin olvidar. Sin embargo, esta tarde se ha confirmado una nueva víctima de la tragedia ferroviaria de Adamuz: Patricia, una mujer de 42 años natural de Palma del Condado que viajaba en el Alvia de vuelta de las oposiciones de Instituciones Penitenciarias y que fue ingresada en la UCI tras el accidente. Siguen siendo semanas marcadas por el impacto del trágico accidente ferroviario y por un temporal que ha dejado un reguero de incidencias en España. Aún así, la ciudad se aferra a la normalidad con la celebración de su tradicional mercado andalusí. Por otro lado, la Fiscalía reclama una definición más clara del acoso y el ciberacoso para afrontar estos delitos con mayor eficacia.

