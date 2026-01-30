Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 30 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La terapia pionera contra la cinofobia desarrollada en Córdoba, la vuelta a la normalidad de los chicos del Avejoe tras el accidente ferroviario de Adamuz y el funeral por las víctimas celebrado en Huelva destacan en la agenda

Terapia pionera en Córdoba para la fobia a los perros.

Terapia pionera en Córdoba para la fobia a los perros. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba avanza en el desarrollo de una terapia pionera para tratar la cinofobia, un miedo intenso y persistente a los perros que afecta a una parte significativa de la población, especialmente a menores con trastorno del espectro del autismo. Mientras tanto, Adamuz comienza a recuperar poco a poco la normalidad tras la tragedia ferroviaria que sacudió al municipio, con la reanudación del deporte base, representado por el Avejoe, como símbolo de resiliencia colectiva y solidaridad. Ayer, además, la jornada estuvo marca también por el dolor y la solemnidad del funeral celebrado en Huelva por las 45 víctimas del accidente, donde familiares y autoridades reclamaron verdad, justicia y acompañamiento ante una de las mayores tragedias recientes.

