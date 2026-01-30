La actualidad del viernes 30 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La terapia pionera contra la cinofobia desarrollada en Córdoba, la vuelta a la normalidad de los chicos del Avejoe tras el accidente ferroviario de Adamuz y el funeral por las víctimas celebrado en Huelva destacan en la agenda
Córdoba avanza en el desarrollo de una terapia pionera para tratar la cinofobia, un miedo intenso y persistente a los perros que afecta a una parte significativa de la población, especialmente a menores con trastorno del espectro del autismo. Mientras tanto, Adamuz comienza a recuperar poco a poco la normalidad tras la tragedia ferroviaria que sacudió al municipio, con la reanudación del deporte base, representado por el Avejoe, como símbolo de resiliencia colectiva y solidaridad. Ayer, además, la jornada estuvo marca también por el dolor y la solemnidad del funeral celebrado en Huelva por las 45 víctimas del accidente, donde familiares y autoridades reclamaron verdad, justicia y acompañamiento ante una de las mayores tragedias recientes.
- Córdoba desarrolla una terapia pionera contra la cinofobia: qué es y cómo afrontarla
- Los ángeles del Avejoe Adamuz vuelven a ser futbolistas tras la tragedia ferroviaria
- Huelva reza por sus víctimas en el accidente de Adamuz y exige justicia: "Es necesario esclarecer la verdad"
Córdoba ciudad
- Córdoba rebaja a fase 0 el plan de emergencia, pero mantiene cerrado el entorno del Guadalquivir
- Juanma Moreno abre en Córdoba el debate sobre prohibir el uso de las redes sociales a los menores
- Rafael Sánchez, hospital Reina Sofía de Córdoba: "Anatomía Patológica es la especialidad que pone nombre y apellidos al cáncer"
- El Ayuntamiento actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones
- Prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre detenido por matar a su hija en Córdoba
- Sara de Benítez deslumbra en la pasarela de Simof 2026
Provincia
- Una tromba de agua en Bujalance provoca anegaciones en calles, plazas y accesos a la localidad
- Francisco Caballero, vecino de las huertas de Palma del Río, tras el temporal: "La Policía intentó que nadie se quedase durante la noche"
- Los sindicatos rechazan en Córdoba el modelo del SAS y exigen la creación de las áreas sanitarias de Campiña y Subbética
Deportes
Cultura
Andalucía
España
Internacional
- El zar de la frontera de Trump admite errores en Minneapolis y condiciona un repliegue de ICE a la cooperación de las autoridades locales
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba