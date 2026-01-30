Córdoba avanza en el desarrollo de una terapia pionera para tratar la cinofobia, un miedo intenso y persistente a los perros que afecta a una parte significativa de la población, especialmente a menores con trastorno del espectro del autismo. Mientras tanto, Adamuz comienza a recuperar poco a poco la normalidad tras la tragedia ferroviaria que sacudió al municipio, con la reanudación del deporte base, representado por el Avejoe, como símbolo de resiliencia colectiva y solidaridad. Ayer, además, la jornada estuvo marca también por el dolor y la solemnidad del funeral celebrado en Huelva por las 45 víctimas del accidente, donde familiares y autoridades reclamaron verdad, justicia y acompañamiento ante una de las mayores tragedias recientes.

