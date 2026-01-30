El sobrecogedor agradecimiento de una víctima de Adamuz a Córdoba: «Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse en el caos»

"Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse en el caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas". Con estas palabras, cargadas de emoción, Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre —una de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz—, rindió ayer homenaje a los vecinos de la localidad cordobesa que acudieron en auxilio de las víctimas. Lo hizo durante el funeral celebrado en Huelva en memoria de los fallecidos, en un discurso que puso voz al dolor colectivo y al agradecimiento.

El acto, celebrado en el pabellón Carolina Marín de Huelva, congregó a cerca de 4.350 personas y contó con la presencia de autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia. El momento más emotivo y sobrecogedor llegó cuando Liliana Sáenz y su hermano intervinieron durante algo más de diez minutos para expresar el sufrimiento de las familias. "Ellos no son solo los 45 del tren; ellos eran todo eso que ya nunca serán", afirmó Sáenz, antes de añadir que "eran miembros de una sociedad polarizada que se resquebrajó hace ya mucho y no nos damos cuenta".

Lucía Feijoo Viera

Agradecimientos a Córdoba y Adamuz

Al inicio de su intervención, Sáenz tuvo palabras de reconocimiento para Adamuz y para Córdoba capital, a las que aseguró sentirse «unidas para siempre». Del municipio cordobés destacó precisamente ese gesto espontáneo y humano de auxilio: "Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse en el caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas". Subrayó que acompañaron a los heridos "hasta que estuvieron seguros de que estaban a salvo» y que después ofrecieron «el sustento y el cobijo de esos días amargos". "Pero, sobre todo —recalcó—, pusieron todo su cariño, su entrega y su deseo de hacer que ese duro momento doliera un poco menos".

Lucía Feijoo Viera

Y a los profesionales que intervinieron

La hija de la fallecida quiso también agradecer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia, que "actuaron prestos a la llamada" y "hicieron lo que pudieron con la información y los medios de los que disponían". A ellos les reconoció su «empatía, cercanía y afecto en los días posteriores». Del mismo modo, tuvo palabras de gratitud para los profesionales de la sanidad andaluza, el personal de emergencias, los voluntarios de Cruz Roja y distintas instituciones, aunque en este último caso lamentó la "lentitud de la información" en algunos momentos.