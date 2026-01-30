Siete cordobeses aspiran a los Premios Carmen que se entregan este sábado en Granada

El Palacio de Congresos de Granada acogerá este sábado el acto de entrega de la quinta edición de los Premios Carmen que otorga la Academia del Cine de Andalucía. Los galardones, que el año pasado se entregaron en el Gran Teatro de Córdoba, reconocen a las producciones cinematográficas andaluzas estrenadas en el año 2025 y a los profesionales que trabajaron en ellas o en producciones de otras cinematografías en sus distintos aspectos técnicos y creativos. Sin dotación económica, los Premios Carmen se dividen en 27 categorías y un Premio de Honor que este año recibirá el director y escritor Miguel Hermoso, autor entre otras películas de La luz prodigiosa.

Este año, siete cordobeses figuran entre los aspirantes a los Carmen en distintas categorías. En la categoría de Mejor Largometraje Documental, figura como productor el cineasta Guillermo Rojas, con la película 'Un hombre libre', producida por Laura Hojman. La película sumerge al espectador en la vida del escritor almeriense Agustín Gómez Arcos, un autor que alcanzó el éxito en Francia en los años 70 mientras permanecía en la sombra en su tierra natal, España. La cinta tiene tres nominaciones a Mejor Documental, Mejor Guion y Mejor Montaje.

'Un hombre libre', de Guillermo Rojas

Miguel Ángel Olivares, Hugo Cabezas y Dany Ruz

Entre los nominados a Mejor Cortometraje, aparecen otros dos títulos con sello cordobés: Piedra, papel o tijera, del lucentino Miguel Ángel Olivares, y All you need is love, producido por Hugo Cabezas y con dirección del montillano Dany Ruz. La de Olivares presenta el tema de la eutanasia con una historia que defiende el derecho a vivir y morir con libertad mientras la de Cabezas y Ruz narra la historia de dos jóvenes, Asunción y Mari Carmen, que aspiran a la Sección Femenina en la España franquista y cuya amistad se ve expuesta por la visita de Los Beatles a España.

Irene Hens y Hugo Cabezas por 'Ellas en la ciudad'

En la categoría de Mejor Dirección de Producción, compite por el Carmen la productora cordobesa Irene Hens, nominada por el documental de la arquitecta sevillana Reyes Gallego Ellas en la ciudad, nominado también como Mejor Largometraje Documental. La cinta narra cómo las mujeres de los barrios obreros de Sevilla lucharon desde los años 70 por construir una ciudad más habitable para todos. Bajo este título, Hugo Cabezas es otro de los nominados, en este caso a la Mejor Dirección de Fotografía.

Javier Barbero por 'Hermanas'

Pero la lista de cordobeses que previsiblemente pasearán esta tarde por la alfombra roja granadina es más larga gracias a los cortometrajes. Entre los nominados, se encuentra el cortometraje documental sevillano-cordobés Hermanas, dirigido por la sevillana Setefilla González Naranjo, que debuta en la dirección, y el cordobés Javier Barbero Montes, Premio Carmen 2023 que actualmente está embarcado en su primer largometraje, La cuarta edad, que se rodará en Córdoba.

Bruno Ojeda por 'Desenterrar un rosal'

El otro nombre cordobés que aspira a un Carmen por su cortometraje es Bruno Ojeda, director y guionista que ha trabajado con un equipo de cordobeses en el cortometraje documental Desenterrar un rosal, nominado en la misma categoría que Hermanas. Su obra explora cómo una antigua iglesia ha sido parroquia, bloque de vecinos y lugar de trabajo.

Canal Sur retransmite en directo

Canal Sur Televisión retransmitirá en directo la gala y ofrecerán conexiones previas desde la alfombra roja, ubicada en el Hotel Saray, por la que desfilarán nominados, representantes institucionales y rostros conocidos del cine español como Belén Cuesta, Hiba Abouk, María León, Macarena Gómez, Cristina Hoyos, Natalia de Molina, Salva Reina, Ana Fernández, Antonio Dechent o Fernando Colomo.

La retransmisión arrancará con el streaming de la alfombra roja desde las 20.00 horas en CanalSur Más y Andalucía Televisión, y continuará con la emisión de la gala a partir de las 21.45 horas.