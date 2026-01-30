Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctima 46 de la tragediaRetirada trenes AdamuzMercado andalusíAcoso escolarCórdoba CF-Real ValladolidRoma en CórdobaSadeco multasEmbalsesFin de semana
instagramlinkedin

Moda flamenca

Sergy & Tapiju: riesgo y potencia en la pasarela de Simof 2026

Riesgo, atrevimiento y rojo intenso definen la colección de la firma en SIMOF 2026, con una propuesta potente y llena de personalidad

Sergy & Tapiju imponen fuerza y riesgo en Simof 2026

Sergy & Tapiju imponen fuerza y riesgo en Simof 2026

Ver galería

SERGY & TAPIJU imponen fuerza y riesgo en Simof 2026 / Chema Soler

Guadalupe Gavilán

En su desfile de Simof 2026, Sergy & Tapiju han llevado a la pasarela una propuesta que combinaba la tradición del traje flamenco con un enfoque claramente vanguardista, ofreciendo un espectáculo que no ha pasado desapercibido. La firma afrontaba esta edición con pasarela propia por primera vez, un reto que ha implicado más trabajo, más trajes y una exigencia creativa máxima.

Nueva colección

La colección se basaba en los patrones que han marcado la trayectoria de la marca: talles altos, largos midi, cortes sueltos, enaguas con volumen y mucho movimiento, que permitían que cada diseño se mostrara con fuerza y elegancia en la pasarela. Cada vestido reflejaba el compromiso de la firma con la artesanía y el detalle, desde la confección de los patrones hasta los acabados finales.

El rojo ha dominado gran parte de la colección, reforzando el carácter atrevido y la potencia visual de los estilismos. La combinación de elementos clásicos con otros más modernos o de vanguardia hacía que cada traje conservara la esencia flamenca, pero con un lenguaje propio, pensado para impactar. Tal y como ya habían adelantado los diseñadores, la libertad creativa de esta pasarela les ha permitido desarrollar plenamente su visión, explorando nuevas ideas y llevando su estilo hasta el límite sin perder coherencia ni raíz.

Noticias relacionadas

Un desfile arriesgado, intenso y lleno de personalidad, reafirmando su sello vanguardista y su capacidad de sorprender en cada colección, consolidándose como una de las apuestas más potentes y atrevidas del segundo día de Simof 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  6. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  7. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  8. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Siete cordobeses aspiran a los Premios Carmen que se entregan este sábado en Granada

Siete cordobeses aspiran a los Premios Carmen que se entregan este sábado en Granada

Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz, una opositora que permanecía en la UCI

Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz, una opositora que permanecía en la UCI

No hubo delito en el encierro de noviembre en la fábrica de Hitachi en Córdoba: el juzgado archiva la denuncia

No hubo delito en el encierro de noviembre en la fábrica de Hitachi en Córdoba: el juzgado archiva la denuncia

El secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, presenta su renuncia tras una "meditada decisión"

El secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, presenta su renuncia tras una "meditada decisión"

Más de medio centenar de bomberos de la Diputación reciben atención psicológica tras el accidente de Adamuz

Más de medio centenar de bomberos de la Diputación reciben atención psicológica tras el accidente de Adamuz

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Sergy & Tapiju: riesgo y potencia en la pasarela de Simof 2026

Córdoba pone al mal tiempo buena cara y sube el telón de un Mercado Andalusí ecléctico y multicultural

Córdoba pone al mal tiempo buena cara y sube el telón de un Mercado Andalusí ecléctico y multicultural
Tracking Pixel Contents