Moda flamenca
Sergy & Tapiju: riesgo y potencia en la pasarela de Simof 2026
Riesgo, atrevimiento y rojo intenso definen la colección de la firma en SIMOF 2026, con una propuesta potente y llena de personalidad
En su desfile de Simof 2026, Sergy & Tapiju han llevado a la pasarela una propuesta que combinaba la tradición del traje flamenco con un enfoque claramente vanguardista, ofreciendo un espectáculo que no ha pasado desapercibido. La firma afrontaba esta edición con pasarela propia por primera vez, un reto que ha implicado más trabajo, más trajes y una exigencia creativa máxima.
Nueva colección
La colección se basaba en los patrones que han marcado la trayectoria de la marca: talles altos, largos midi, cortes sueltos, enaguas con volumen y mucho movimiento, que permitían que cada diseño se mostrara con fuerza y elegancia en la pasarela. Cada vestido reflejaba el compromiso de la firma con la artesanía y el detalle, desde la confección de los patrones hasta los acabados finales.
El rojo ha dominado gran parte de la colección, reforzando el carácter atrevido y la potencia visual de los estilismos. La combinación de elementos clásicos con otros más modernos o de vanguardia hacía que cada traje conservara la esencia flamenca, pero con un lenguaje propio, pensado para impactar. Tal y como ya habían adelantado los diseñadores, la libertad creativa de esta pasarela les ha permitido desarrollar plenamente su visión, explorando nuevas ideas y llevando su estilo hasta el límite sin perder coherencia ni raíz.
Un desfile arriesgado, intenso y lleno de personalidad, reafirmando su sello vanguardista y su capacidad de sorprender en cada colección, consolidándose como una de las apuestas más potentes y atrevidas del segundo día de Simof 2026.
