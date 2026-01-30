El Sercla refuerza su papel en Córdoba: se triplican las conciliaciones individuales en 2025

El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), gestionado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma, ha desarrollado en Córdoba una sesión técnica de evaluación y formación de dos días de duración, celebrada los días 29 y 30 de enero, dirigida a analizar, valorar y reforzar el trabajo que desempeñan los mediadores y mediadoras de este organismo en la provincia.

El objetivo principal de estas sesiones ha sido fortalecer y dinamizar este recurso, potenciando la utilización del Sercla como cauce principal para la gestión de la conflictividad laboral a través de la negociación colectiva. Asimismo, se ha trabajado en la adaptación del marco funcional del Sercla a las necesidades actuales de las relaciones laborales, con el fin de mejorar la eficacia de la mediación y la calidad del servicio prestado.

La formación, organizada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales e impartida por el Equipo de Formación y Mediación Laboral, se desarrolló bajo el título Motivación, compromiso y trabajo en equipo y en ella han participado 18 mediadores.

Durante las jornadas se ha realizado un autodiagnóstico de la actividad de la sede de Córdoba, se han analizado los resultados de 2025 y la percepción de las personas usuarias, y se ha trabajado en dinámicas de equipo orientadas a la mejora de la coordinación, la eficacia de la mediación y la definición de compromisos comunes, así como en el refuerzo de herramientas prácticas para la gestión de los distintos tipos de conflicto laboral.

El Sercla desempeña un papel esencial en el ámbito de la negociación colectiva y del diálogo social, contribuyendo a la prevención y resolución de conflictos laborales de forma ágil y consensuada. En la provincia de Córdoba, durante el año 2025, el sistema contó con 32 mediadores y mediadoras en activo, que realizaron un total de 574 acciones de mediación. Destaca el notable incremento de las tramitaciones efectivas en el ámbito de las conciliaciones individuales, que pasaron de 48 en 2024 a 183 en 2025. Por el contrario, las tramitaciones efectivas en los conflictos colectivos descendieron de 75 a 62.

Asimismo, en la encuesta de calidad realizada el pasado año entre empresas y personas trabajadoras usuarias del servicio, el Sercla obtuvo una valoración media de excelente en el 62% de los casos, lo que pone de manifiesto el alto grado de satisfacción con la labor desarrollada y la profesionalidad de sus mediadores y mediadoras.

El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía recibió en la provincia de Córdoba 73 expedientes de conflictos colectivos que afectaban a 211 empresas y 14.774 trabajadores. Del total de expedientes, 62 de tramitaron de forma efectiva y el 40% de estos finalizó con avenencia entre las partes. El 77% de los conflictos presentados eran previos a la vía judicial y el 19% previos a la huelga.

En el ámbito individual, durante el 2025 se han presentado 186 expedientes que afectaban a 124 trabajadores. En el 93% de los casos la motivación era por régimen disciplinario.