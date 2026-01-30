Sadeco avisa: si no se cumplen las normas de limpieza, la Policía Local actuará

La presidenta de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco, Isabel Albás, ha informado este viernes de la puesta en marcha de la segunda fase de la Estrategia de Distritos Sostenibles (EDS) iniciada a finales de año pasado y que tiene como finalidad conseguir un modelo de limpieza urbana y recogida de residuos más eficiente. Entre las acciones a ejecutar dentro de esta segunda fase, que se inicia el 2 de febrero y se extenderá hasta el 14 de diciembre, se encuentra una labor de inspección por distritos del cumplimiento de la ordenanza de higiene urbana. No se multará a la primera de cambio, pero sí se dará aviso a la Policía Local para que verifique que, tras dar un primer toque, sí se ha actuado conforme a la norma.

Más allá de los equipos regulares de limpieza de Sadeco, la EDS conforma un operativo para mejorar la higiene urbana mediante un sistema planificado directamente con los representantes de cada distrito, que explican qué necesidades tienen sus barrios. En la primera fase se han llevado a cabo limpieza de contenedores y sus entornos, retiradas de hierbas del acerado o eliminación de pintadas.

Presentación de la segunda fase de la Estrategia de Distritos Sostenibles (EDS) de Sadeco. / CÓRDOBA

La segunda fase: inspección, vigilancia y participación

En cuanto a la segunda fase, que comenzará por los distritos Sureste, Sur y Centro, se marca como objetivo el contribuir al cumplimiento estricto de la ordenanza de higiene humana. Se dotará de labores de inspección, vigilancia, participación y concienciación y se volverán a mantener reuniones con los representantes vecinales.

Con respecto a esa labor de inspección, serán inspectores de Sadeco los que, en un primer momento, comprueben que se están cumpliendo las normas. Por ejemplo, se inspeccionará solares, se comprobará que las fachadas (tanto de edificios públicos como privados estén limpias) o que se hace un buen uso de las papeleras. Si los inspectores de Sadeco observan que algo se está haciendo mal, hacen requerimiento para que se solucione y esto no ocurre, la Policía Local actuará conforme a lo que le diga la inspección. “Si no se cumple con la ordenanza, la Policía Local actuará para exigir el cumplimiento”, ha explicado Albás, que ha añadido que se levantarán actas de denuncia si es necesario.

Campañas de sensibilización

En la segunda fase de esta estrategia también se llevarán a cabo campañas de sensibilización e información, que ejecutarán tanto educadores de Sadeco a pie de calle o a través de cartelería que se colocará en comercios (se contará aquí con la participación de Comercio Córdoba).

Imagen de archivo de un trabajador de Sadeco recogiendo una papeleras. / A. J. GONZÁLEZ

Dentro de esta parte se llevará a cabo, además, una campaña específica del buen uso de las papeleras, pues se ha detectado que la gente las está usando como si fueran contenedores, es decir, metiendo bolsas enteras de basura. También se incidirá en el servicio gratuito de recogida de enseres voluminosos que tiene Sadeco, al percibirse también que se dejan objetos de gran tamaño en los contenedores, lo que dificulta mucho la labor habitual de los trabajadores de la empresa.

Principales demandas

En cuanto a las principales demandas que ya han trasladado los vecinos a Sadeco relacionados con la higiene urbana, sobresalen la acumulación de basura fuera de los contenedores, el abandono de excrementos caninos o el mal uso de las papeleras.