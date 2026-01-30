El río Guadalquivir se queda a las puertas del nivel naranja en Córdoba tras una noche de subida

Dos días después del paso de la borrasca Kristin por Córdoba y tras registrarse ayer jueves 12 litros por metro cuadrado en la capital, el río Guadalquivir mantiene la vigilancia a su paso por la ciudad. Aunque durante la noche llegó de nuevo al umbral naranja, a primera hora de este viernes el cauce ha descendido hasta el nivel amarillo.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) correspondientes a las 10.00 horas, el río se sitúa en los 1,99 metros sobre el lecho de aguas bajas, apenas un centímetro por debajo del umbral naranja, que se activa a partir de los dos metros. De hecho, durante la madrugada el nivel llegó a alcanzar los 2,09 metros, aunque se trata de una cota sensiblemente inferior a la registrada 24 horas antes, cuando el Guadalquivir alcanzó los 2,30 metros para ir descendiendo progresivamente a lo largo de la mañana y la tarde.

Estado del Molino de Martos, este viernes. / A.J. González

El entorno del Guadalquivir sigue cerrado

La comparación interdiaria refleja una clara mejoría: respecto a la misma hora de ayer, el nivel del río ha bajado 22 centímetros en apenas un día. No obstante, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene cerradas las pasarelas y el entorno del Molino de Martos como medida preventiva. Para que el Guadalquivir abandone el aviso amarillo sería necesario que el nivel descendiera por debajo de los 1,50 metros.

A. J. González

En cuanto al azud de Alcolea, otro de los puntos bajo especial vigilancia por su proximidad a varias parcelaciones, ha vuelto a entrar en aviso amarillo tras permanecer fuera de riesgo durante buena parte de la tarde de ayer. A esta hora se sitúa en los 106,72 metros sobre el nivel del mar, doce centímetros por encima del umbral de seguimiento.

Córdoba en fase 0 de preemergencia

A la vista de esta evolución favorable, el Ayuntamiento de Córdoba decidió ayer rebajar el nivel de activación del Plan de Emergencia Municipal, pasando de la fase 1 a la fase 0 de preemergencia. Esta decisión implica una desescalada del dispositivo, aunque se mantiene la vigilancia sobre los cauces y los puntos más sensibles ante la previsión de nuevas lluvias en los próximos días, así como el seguimiento continuo de los desembalses en la cuenca.