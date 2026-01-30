Rafael Sánchez, hospital Reina Sofía de Córdoba: "Anatomía Patológica es la especialidad que pone nombre y apellidos al cáncer"

Este miércoles 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Se trata de una fecha muy importante, ya que las previsiones de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y de diferentes sociedades científicas apuntan a que dos de cada tres hombres y una de cada tres mujeres va a sufrir una enfermedad oncológica a lo largo de su vida. Solo en la provincia de Córdoba se diagnosticaron en 2025 cerca de 5.000 nuevos casos de cáncer, en base a las previsiones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), una elevada incidencia que, sumada a los casos ya detectados y en seguimiento de otros años, implica que la atención a los enfermos de cáncer es una de las prestaciones sanitarias que requiere de más recursos.

Dentro del objetivo de seguir trabajando en un diagnóstico más preciso y temprano de todos los tipos de cáncer para tratar así de lograr la mayor supervivencia, la especialidad médica de Anatomía Patológica realiza una labor imprescindible. Estudia las causas y efectos de las enfermedades, a partir de la observación en el microscopio (cuyo resultado se contempla en la pantalla grande de un ordenador) de los tejidos y líquidos (biopsias, piezas quirúrgicas, citologías, autopsias, etc.) para obtener diagnósticos precisos que posibiliten el tratamiento más adecuado.

Profesionales trabajando en Anatomía Patológica del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Qué son los factores pronóstico

El análisis de estos datos en laboratorio permite a estos expertos elaborar informes anatomopatológicos de diagnóstico, que incluyen la historia, datos clínicos y el examen histológico/citológico llevado a cabo sobre la muestra de los pacientes. Esta información, destaca el jefe de Anatomía Patológica del hospital universitario Reina Sofía, Rafael Sánchez, no solo ayuda al diagnóstico del cáncer, sino que también proporciona información muy necesaria para orientar a los oncólogos y hematólogos a a la hora de que estos decidan qué tipo de tratamiento y abordaje es el más adecuado para cada paciente, mediante el estudio de factores pronósticos, los cuales aportan información sobre cómo pueden responder y evolucionar los pacientes a determinados tratamientos, según la bibliografía médica existente.

El jefe de Anatomía Patológica del Reina Sofía recalca que los anatomapatólogos «somos los encargados de poner nombre y apellidos a muchas enfermedades, patologías entre las que sobresale de forma muy destacada el cáncer por su alta incidencia». Así, Sánchez apunta que, del total de actividad llevada a cabo en su unidad, alrededor de un 75% a un 80% está relacionada con enfermedades oncológicas.

Unidad de Anatomía Patológica del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

El resto de enfermedades que se estudian en este servicio son tumores benignos, patologías inflamatorias, pruebas relacionadas con trasplantes y donación de órganos, citología de orina, cribado de cáncer de cérvix, entre otros.

Crecimiento del trabajo

El jefe de este servicio indica que anualmente los profesionales de Anatomía Patológica del Reina Sofía pueden analizar entre 70.000 y 80.000 muestras, una cifra que ha ido creciendo en los últimos tiempos. Rafael Sánchez estima que hospitales como el Reina Sofía están registrando entre un 10% y un 12% más de pruebas de Anatomía Patológica que en años anteriores, teniendo en cuenta que cada vez se diagnostica más a tiempo el cáncer y que están creciendo los nuevos casos y pacientes en seguimiento por estas dolencias.

Rafael Sánchez es el jefe de Anatomía Patológica del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Técnicas que se utilizan

Rafael Sánchez calcula que, en Anatomía Patológica del Reina Sofía, que es una unidad intercentros junto al hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, se pueden efectuar cada año entre 30.000 y 35.000 estudios, que pueden elevarse a entre 45.000 y 50.000 si se suma la actividad de los hospitales de Cabra y Montilla.

Este especialista explica que en Anatomía Patológica del Reina Sofía se utilizan técnicas morfológicas y moleculares para el diagnóstico de enfermedades mediante el estudio de tejidos (biopsias, piezas quirúrgicas) y células (citología, PAAF -punción aspiración con aguja fina-). Las técnicas principales incluyen la fijación, inclusión en parafina, tinciones de rutina (H&E), inmunohistoquímica para proteínas específicas, inmunofluorescencia y biología molecular (PCR, NGS) para alteraciones genéticas.

Los estudios que requieran de una tecnología no existente en el Reina Sofía se remiten a los centros que dispongan de la misma, sostiene Sánchez, que añade que la demora existente en Anatomía Patológica se tiene que adaptar al gran volumen de trabajo que se recibe, pero sobre todo, al objetivo de ofrecer el mejor resultado posible, ya que van surgiendo nuevas técnicas para poner nombre y apellidos más concretos a los cánceres y otras enfermedades y eso requiere más de un día, ya que hay técnicas moleculares para conseguir el resultado de una biopsia que necesitan más de una semana para lograr ese resultado, por poner un ejemplo.

Unidad de Anatomía Patológica del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

El objetivo es incorporar la inteligencia artificial

Por otro lado, este especialista avanza que «el objetivo es incorporar pronto en el Reina Sofía herramientas de inteligencia artificial, que ya están aprobadas, que nos ayuden en la lectura de las muestras para precisar y agilizar más los diagnósticos que llevamos a cabo, avances que ya están implantados en el hospital público de Jaén u otros hospitales de Granada», expone Sánchez.

Para acometer todo este importante este trabajo la Unidad de Anatomía Patológica del hospital Reina Sofía cuenta con 13 anatomapatólogos, con 23 técnicos en Anatomía Patológica, un celador y dos administrativos, «una plantilla que podría ser mayor, pero como todo en sanidad cuyas necesidades siempre son infinitas», concluye Rafael Sánchez