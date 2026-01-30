El PSOE de Córdoba considera "un insulto" a los 40.000 vecinos de Levante el nuevo aplazamiento del tercer punto de Urgencias

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha tildado de “insulto" a los 40.000 vecinos de Levante el nuevo aplazamiento de la apertura del punto de Urgencias, que se viene anunciando desde finales de 2024 y que "ya cuenta con hasta cinco fechas distintas sin que el centro haya abierto sus puertas". Por su parte, Salud sigue sin concretar las fechas que maneja ni informar sobre el proceso de contratación de profesionales.

Crespín ha cargado contra el último aplazamiento de la puesta en marcha del servicio, previsto para el pasado 28 de enero, porque la Junta de Andalucía no ha podido sacar adelante el contrato del personal sanitario necesario. La socialista ha mostrado su apoyo al personal de los otros dos puntos de Urgencias de la capital que se han negado al traslado a Levante, lo que ha motivado el nuevo retraso y ha obligado a abrir un proceso selectivo de personal. Rafi Crespín insiste en que este punto "se lleva anunciando desde finales de 2024" y ya entrado 2026 "sigue cerrado y sin fecha concreta y real de puesta en funcionamiento”. Asimismo, ha advertido de que la falta de facultativos que ahora esgrime la Junta "como excusa" se debe a la “precariedad de los contratos y a unas condiciones laborales que empujan a muchos profesionales a marcharse a otras comunidades o a otros países".

"Silencio cómplice de Bellido"

La dirigente considera que el centro no se ha abierto "no ya por un retraso puntual, sino por una desidia y una estrategia de desmantelamiento de la red pública sanitaria que es el leitmovit del PP en Andalucía” y lamenta que esta “gestión claramente ineficaz y perjudicial para los ciudadanos está ocasionando daños y perjuicios a los vecinos del distrito, que se ven obligados a desplazarse a otras zonas para recibir atención sanitaria saturando las urgencias y provocando una sobrecarga insostenible". El PSOE critica el “silencio cómplice” del alcalde de Córdoba, José María Bellido, “al que aún no hemos visto reclamar a la Junta por los continuos retrasos en la apertura del punto de Urgencias de Levante, ni tampoco ante las carencias de la red pública".

En opinión de Crespín, "los 5.000 millones de dinero público derivados por el Gobierno del PP a la sanidad privada desde que gobierna Moreno Bonilla son la prueba del destrozo sanitario por la privatización de un derecho que están convirtiendo en un negocio”.

Querella contra el "pelotazo sanitario"

Por último, Crespín ha recordado que los tribunales de Córdoba investigan el “pelotazo sanitario” del Gobierno de Moreno Bonilla en la provincia, que ha sido “terreno abonado para los tejemanejes del PP, con el Hospital Reina Sofía como centro de operaciones”. Se ha referido a la admisión de la querella del PSOE para investigar como presunto fraude, falsedad documental y prevaricación todas las adjudicaciones troceadas por el SAS en la provincia y los contratos de emergencia en plena pandemia en los años 2020 y 2021 de la plataforma logística sanitaria de Córdoba. “Son más de 117 millones de euros bajo sospecha adjudicados a dedo, sin control y eludiendo la libre competencia entre empresas, 117 millones de euros robados a las y los cordobeses para hacer negocio con algo tan sagrado como la salud”, ha concluido.

En su comparecencia, la responsable socialista ha tenido un recuerdo para las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, y ha manifestado su agradecimiento a todos los empleados públicos, especialmente a los sanitarios, por su entrega y vocación en este duro suceso. La dirigente, no obstante, ha considerado que la pérdida de estas vidas “no debe servir para lavar la cara de lo que venimos denunciando desde hace años, que es el desmantelamiento de la red de la sanidad pública en Andalucía a manos del Gobierno del PP”.