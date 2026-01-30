La Policía Nacional detiene en Córdoba el receptor de un paquete que contenía metanfetamina

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona e imputado a una segunda tras interceptar un envío postal que contenía metanfetamina en una operación conjunta con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, la operación se inició a mediados del mes de enero, cuando una empresa de paquetería detectó un paquete sospechoso que fue retenido tras comprobarse que en su interior se ocultaba clorhidrato de metanfetamina. Ante estos hechos, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Córdoba, solicitó la colaboración del grupo de investigación especializado en tráfico de drogas de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Córdoba, y se estableció un dispositivo conjunto para esclarecer los hechos.

Como resultado de la investigación, el pasado 23 de enero los agentes lograron identificar al destinatario del envío interceptado, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Durante el operativo también se identificó a una segunda persona relacionada con los mismos hechos.

En total, se intervinieron ocho gramos de clorhidrato de metanfetamina, evitando con ello que la sustancia llegara al mercado ilícito y supusiera un grave riesgo para la salud pública.