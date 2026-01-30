Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral en HuelvaRRSS en MenoresInundaciones en MajanequeMiedo a los perrosFin de semanaPlan de emergenciaMovilizaciones CampoCrimen de Cercadilla
instagramlinkedin

Tribunales

Piden 15 años de cárcel por apalizar a dos víctimas en plena calle en Córdoba

La Fiscalía acusa a tres individuos de golpear a dos personas, provocándole una deformidad y dejando inconsciente a una de ellas

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a tres acusados de, presuntamente, apalizar a dos personas en plena calle en la capital, dejando inconsciente a una de ellas. En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama cinco años de prisión para cada procesado por un delito de lesiones graves que producen deformidad y por otro delito de lesiones menos graves.

De acuerdo con la acusación pública, los acusados, en compañía de otras personas que no han sido identificadas, abordaron a una persona que caminaba unos metros más alejado de sus amigos. "Comenzaron a increparle y a propinarle empujones, al tiempo que se mofaban de él". No obstante, al ver sus amigos lo que ocurría, se acercaron al grupo. Uno de ellos se dirigió a los agresores, intentado amigablemente que dejaran a su amigo.

Para ello, se ofreció a hablar con uno de ellos, que se encontraba más agresivo, y cruzó a tal fin la avenida donde estaban. Sin embargo, el resto del grupo de los agresores cruzó tras ellos y comenzaron a propinarle golpes y patadas por todo el cuerpo, hasta que cayó al suelo, donde continuaron golpeándolo.

Cuando la primera víctima intentó parar la agresión a este amigo, se abalanzaron también sobre él y le golpearon con puñetazos y golpes "de forma indiscriminada" hasta que lo dejaron inconsciente en el suelo. Relata el Ministerio Público que, en ese momento, los acusados se dieron a la fuga.

Noticias relacionadas y más

Así las cosas, califica lo ocurrido como un delito de lesiones graves que provocan una deformidad, por el que solicita que se impongan cuatro años de prisión a cada encartado, y también un delito de lesiones menos grave, por el que pide un año de cárcel. Además, reclama que los procesados abonen las costas del procedimiento judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  6. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  7. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  8. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El río Guadalquivir se queda a las puertas del nivel naranja en Córdoba tras una noche de subida

El río Guadalquivir se queda a las puertas del nivel naranja en Córdoba tras una noche de subida

Cinco detenidos por colocar una baliza GPS a un joyero de Córdoba y robarle más de 300.000 euros en joyas

Cinco detenidos por colocar una baliza GPS a un joyero de Córdoba y robarle más de 300.000 euros en joyas

Así son los trabajos que Adif ejecuta en Adamuz para poder reanudar la alta velocidad Córdoba-Madrid

Así son los trabajos que Adif ejecuta en Adamuz para poder reanudar la alta velocidad Córdoba-Madrid

Bajan las temperaturas en Córdoba con un leve respiro en las lluvias para las próximas horas según la Aemet

Bajan las temperaturas en Córdoba con un leve respiro en las lluvias para las próximas horas según la Aemet

Piden 15 años de cárcel por apalizar a dos víctimas en plena calle en Córdoba

Piden 15 años de cárcel por apalizar a dos víctimas en plena calle en Córdoba

Estas son las cinco hamburguesas ‘made in’ Córdoba que aspiran a coronarse como la Best Burger Spain 2026

Estas son las cinco hamburguesas ‘made in’ Córdoba que aspiran a coronarse como la Best Burger Spain 2026

El legado de Roma en Córdoba

Confirman la prisión provisional para un detenido que transportaba 868 kilos de hachís en Córdoba

Confirman la prisión provisional para un detenido que transportaba 868 kilos de hachís en Córdoba
Tracking Pixel Contents