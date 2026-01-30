Piden 15 años de cárcel por apalizar a dos víctimas en plena calle en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a tres acusados de, presuntamente, apalizar a dos personas en plena calle en la capital, dejando inconsciente a una de ellas. En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama cinco años de prisión para cada procesado por un delito de lesiones graves que producen deformidad y por otro delito de lesiones menos graves.

De acuerdo con la acusación pública, los acusados, en compañía de otras personas que no han sido identificadas, abordaron a una persona que caminaba unos metros más alejado de sus amigos. "Comenzaron a increparle y a propinarle empujones, al tiempo que se mofaban de él". No obstante, al ver sus amigos lo que ocurría, se acercaron al grupo. Uno de ellos se dirigió a los agresores, intentado amigablemente que dejaran a su amigo.

Para ello, se ofreció a hablar con uno de ellos, que se encontraba más agresivo, y cruzó a tal fin la avenida donde estaban. Sin embargo, el resto del grupo de los agresores cruzó tras ellos y comenzaron a propinarle golpes y patadas por todo el cuerpo, hasta que cayó al suelo, donde continuaron golpeándolo.

Cuando la primera víctima intentó parar la agresión a este amigo, se abalanzaron también sobre él y le golpearon con puñetazos y golpes "de forma indiscriminada" hasta que lo dejaron inconsciente en el suelo. Relata el Ministerio Público que, en ese momento, los acusados se dieron a la fuga.

Así las cosas, califica lo ocurrido como un delito de lesiones graves que provocan una deformidad, por el que solicita que se impongan cuatro años de prisión a cada encartado, y también un delito de lesiones menos grave, por el que pide un año de cárcel. Además, reclama que los procesados abonen las costas del procedimiento judicial.