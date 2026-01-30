¿Qué balance realiza de los seis años que lleva de mandato?

Mi balance es muy positivo, ya que la AECC cuenta en Córdoba con un equipo muy implicado. Hemos crecido en servicios, incorporando logopedia y nutrición y reforzando fisioterapia, psicooncología y trabajo social. Además, al margen de los cuatro pisos con los que contamos para acoger a pacientes que necesitan alojarse en Córdoba para tratamiento de cáncer, dos de ellos de aislamiento para el trasplante de médula ósea, si es necesario puntualmente disponer de más viviendas alquilamos otros pisos, porque nuestro objetivo es servir más y aumentar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y de sus familiares. En la AECC se echan muchas horas de trabajo, pero la satisfacción es muy fuerte.

El próximo miércoles 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Hay más demanda de atención en Córdoba ante el crecimiento de nuevos casos?

El número de pacientes asistidos en el último año ha crecido un 8% respecto a 2024. En 2024 dimos servicio a 2.171 personas y en 2025 hemos subido a 2.342. Un dato del que estamos muy orgullosos en la AECC de Córdoba es con el grado de penetración de nuestra asociación en los pacientes, ya que la media nacional es de un 12% y en Córdoba es el doble, 24%. Cuando accedí en 2019 a la presidencia de la AECC de Córdoba uno de los objetivos que me planteé es hacer llegar las prestaciones de la asociación al mayor número posible de personas con cáncer, pero sobre todo a las más vulnerables, a personas que a lo mejor no se atrevían a venir a la asociación porque pensaban erróneamente que les íbamos a cobrar por los servicios o les íbamos a obligar a pagar una cuota, algo que no es así porque aquí no se obliga nada a nadie.

María Auxiliadora Cabanás, presidenta de la AECC en Córdoba. / Paula Ruiz

Teniendo en cuenta que cada vez hay más cánceres con los que se puede convivir más años como si fueran una enfermedad crónica, ¿qué atención más específica se proporciona a estas personas en Córdoba?

Hay que normalizar que cada vez va a haber más personas que conviven muchos años con un cáncer y para las mismas organizamos talleres de rehabilitación, nutrición, suelo pélvico, manualidades, club de lectura o rutas de senderismo saludables. A pesar de la Ley de Olvido Oncológico, debemos seguir vigilantes para que no se rechace o discrimine en los trabajos a personas que superaron un cáncer o que conviven con la enfermedad, ni que se les niegue poder contratar un seguro o pedir una hipoteca.

Del total de fondos que consiguen cada año gracias a la solidaridad, ¿cuánto destina la AECC de Córdoba a investigación?

El 18% de nuestro presupuesto se destina a investigación y concretamente en 2025 hemos aportado a la fundación científica de la AECC a nivel nacional un total de 345.761, 86 euros. Apostamos por la investigación porque supone ayudar al aumento de la supervivencia. Hasta el momento, hemos financiado en Córdoba tres becas de investigación. La última ha recaído en la científica Clara González, para una investigación sobre el procesamiento del ARN y su papel en tumores neuroendocrinos. Por otro lado, hemos contribuido a que Córdoba pueda contar con una Cátedra de Humanización, de las diez que se han puesto en marcha en España. Esta cátedra cuenta con el liderazgo de los doctores Enrique Aranda, jefe de Oncología Médica del hospital Reina Sofía, y del también oncólogo médico de este hospital y consejero de la AECC de Córdoba, Juan de la Haba. Por otro lado, nuestros premios María Cañas también tienen en cuenta nuestra implicación con la investigación y otorgamos un galardón relacionado con este ámbito, ya que hay que apoyar a los investigadores locales, que no tienen el mismo respaldo que sus colegas europeos.

María Auxiliadora Cabanás, presidenta de la AECC en Córdoba. / Paula Ruiz

Atendiendo a ese crecimiento de los servicios que ofrece la AECC, ¿se les está quedando pequeña la sede?

Sí. Espero que en un tiempo no muy lejano podamos disponer de una nueva sede. Estamos intentando conseguir, hablando con el Ayuntamiento de Córdoba y contando con su disposición, poder contar con un local lo suficientemente grande para prestar de forma más desahogada todos nuestros servicios. Además, de la sede tenemos alquilado un local próximo donde se realizan los talleres de ejercicio físico u otros, pero se ha quedado también pequeño. Como hemos contratado muchos profesionales nuevos para aumentar las prestaciones nos hemos quedado muy ajustados de espacio, porque también tenemos que contar con un almacén para guardar los recursos que ofrecemos.

A pesar de que existen programas gratuitos de diagnóstico precoz de cáncer de mama y de cáncer de colon, dos de los que causan más afectación, no participan todas las personas incluidas en estos cribados. ¿Qué puede hacerse para llegar al 100% de participación?

Hay que seguir trabajando conjuntamente con las administraciones sanitarias para mejorar estos datos. Por nuestra parte, siempre hemos luchado para que se llevaran a cabo ambos cribados y hemos realizado campañas, hemos firmado convenios con los farmacéuticos para nos echen también una mano, pero el Gobierno central y el autonómico tienen que habilitar más estrategias para hacer llegar la importancia de esta medida a más población, porque los cribados siguen salvando vidas pese a los errores puntuales que haya podido haber. Por otro lado, es muy importante a su vez la labor de prevención frente al cáncer, que se puede conseguir reduciendo las cifras de tabaquismo. El tabaquismo es el responsable del 50% de los cánceres y en esa labor de prevención para evitar el tabaquismo nos hemos aliado con entidades, como por ejemplo, la Universidad de Córdoba, fomentando los espacios sin humo y concienciando a los jóvenes de los peligros del tabaquismo, ya que si no existieran las sustancias tóxicas del humo del tabaco se reducirían un 50% los cánceres.

Profesionales que trabajan en la AECC en Córdoba. / Paula Ruiz

¿Estima que deberían implantarse en la sanidad pública también programas de detección precoz frente al cáncer de próstata y pulmón, teniendo en cuenta su alta incidencia?

Sí, estamos a favor y ya se están implantando en algunos hospitales privados. Son dos cánceres con mucha incidencia. Parece que el cribado de cáncer de pulmón podría ser muy costoso, pero más costoso es llegar a la enfermedad tarde y que ya no se pueda tratar de forma adecuada, lo que es aplicable también al cáncer de próstata.

¿Qué actividades tiene prevista la AECC en Córdoba este 2026 con motivo del Día Mundial contra el Cáncer?

El día 4 de febrero la AECC instalará mesas informativas en el hospital Reina Sofía, Provincial y Corte Inglés. El 13 de febrero se celebrará la tradicional marcha contra el cáncer infantil, en la que participarán unos 1.300 escolares. Y el día 21 de febrero celebraremos una gala benéfica, en la Hacienda Vallehermoso, en la carretera de Trassierra, kilómetro 2,3, para la que ya se pueden adquirir las entradas. Por otro lado, también se está realizando la campaña de brazaletes de la esperanza junto a clubes deportivos, al margen de la iniciativa ‘La compra de tu vida’, en colaboración con distintos establecimientos, que se desarrollará entre los días 6 al 15 de febrero