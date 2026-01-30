Infaciencia busca en Córdoba impulsar las vocaciones científicas infantiles en Andalucía

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por conectar ciencia y ciudadanía, un extremo, ha asegurado, que se va a redoblar con el desarrollo de la Ley Para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Ley ACTIVA, que este mismo jueves ha superado su debate a la totalidad en el Parlamento. En ella “facilitaremos el acceso de la ciudadanía al conocimiento como bien público colectivo e impulsaremos la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento” porque se trata de “hacer ciencia para la ciudadanía y con la ciudadanía”. Además, el consejero ha querido poner de relieve que esta nueva norma ofrece garantías de estabilización a los investigadores, con lo que “también vamos a contribuir al desarrollo de los centros de excelencia en la investigación en nuestra comunidad autónoma”.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración en Córdoba de la octava edición de la feria ‘Infaciencia: De las niñas de hoy a las científicas de mañana', un proyecto interinstitucional coordinado por la Universidad de Córdoba (UCO) y financiado por la Fundación Kutxabank, cuyo objetivo es potenciar las vocaciones científicas en los niños de hasta diez años y construir una ciencia ciudadana desde las primeras edades. En estas ocho ediciones han participado más de 104 centros educativos, 5.600 niños de 3 a 8 años, 286 docentes y se ha estudiado la vida y descubrimientos de más de 115 mujeres científica a lo largo de la historia.

Casi medio millón de jóvenes investigadores

De este modo, durante su intervención, Gómez Villamandos ha destacado que esta cita, ya consolidada en Córdoba, es un referente en la promoción de la ciencia en nuestros más pequeños, “constituyéndose como el puente idóneo para la necesaria conexión entre la formación en edades más tempranas con la educación superior”. Asimismo, ha subrayado que es la herramienta apropiada para trabajar en las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemática), especialmente reducen, a priori, el acceso en plena igualdad a la ciencia”.

Igualmente, ha explicado que desde la Consejería de Universidad se han apoyado multitud de iniciativas similares en el conjunto de Andalucía. En este sentido, desde 2019, “hemos conseguido que 446.795 personas participen en proyectos como ferias de la ciencia, la Noche de los Investigadores o Ciencia al Fresquito, mayoritariamente niños entre la infancia y la adolescencia”, ha señalado el consejero, quien ha incidido en que este tipo de eventos de divulgación a edades tempranas les pueden hacer que se decanten por carreras científicas.

Para ello, ha puesto en valor el trabajo de actores como la Fundación Descubre o Andalucía Emprende, impulsora de la iniciativa Hackathon NASA Space App, que acumula tres ediciones en las que han participado en torno a 300 alumnos de centros educativos, entre ellos, niños menores de diez años.

Octava edición de Infaciencia

En Infaciencia participan este año más de 450 niños de 3 a 8 años de 14 centros de Córdoba capital y provincia y el municipio sevillano de Écija. Los colegios son: EI Parque Fidiana, CEIP José de la Torre y del Cerro, CEIP Antonio Gala, CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, CEIP Araceli Bujalance Arcos (Encinarejo), CEIP Azahara (Villarrubia), CEIP Andalucía (Posadas), CEI Santa Ana y CEI Vicente Nacarino (Palma del Río), EEPP Sagrada Familia Rafaela María (Pedro Abad), EEPP Sagrada Familia Padre Villoslada (Baena), EEPP Sagrada Familia La Milagrosa (Baena), CEIP Teresa Comino (Villafranca) y EEPP Sagrada Familia (Écija).

A través de 15 stands, estos niños compartirán sus conocimientos sobre las 15 científicas estudiadas: Courthey Mattison, María Dolores Esquivel Merino, Francisca López, Clara Grima, Casiana Muñoz Tuñón, Jane Goodall, Mary Anning, Eva Crane, Gloria Montenegro Rizzardini, Susana Marcos Celestino, Valentina Tereshkova, Rachel Carson, Ikram Benazizi Dahbi, Ángeles Albariño y María Sibylla Merian. Simultáneamente se proyectarán los vídeos de un minuto sobre 'Científicas Recicladas' preparados desde la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO por el estudiantado de 4º curso, así como los blogs digitales diseñados por el alumnado de 3º curso.