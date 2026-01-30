Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz, una opositora que permanecía en la UCI

El Servicio Andaluz de Salud acaba de confirmar el fallecimiento de una mujer herida en el accidente ferroviario de Adamuz que se encontraba en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba con lo que la cifra de víctimas mortales de la tragedia asciende a 46 personas.

Se trata de Patricia, vecina de La Palma del Condado de 42 años. Ella era una de las opositoras que viajó en el Alvia de vuelta a casa tras hacer el examen de instituciones penitenciarias. Viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados en el siniestro, y eleva a 29 los vecinos de la provincia de Huelva que han perdido la vida en el accidente, tres de ellos nacidos en La Palma del Condado.

Tras el rescate, se trasladó de inmediato al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha permanecido ingresada en la UCI, "con pronóstico grave", según los partes médicos, hasta ahora en que se ha confirmado el fallecimiento por parte de la Junta de Andalucía.

En este momento, 16 personas continúan ingresadas, después de que se haya producido un alta en el hospital Cruz Roja de Córdoba, según ha informado también el propio hospital. Entre los hospitalizados, hay 15 adultos y un menor que afortunadamente se encuentra en planta desde hace días.

José María ha recibido el alta en el hospital Cruz Roja de Córdoba. / CÓRDOBA

José María y María José se van de Cruz Roja

A lo largo del día ha abandonado el hospital Cruz Roja de Córdoba un segundo paciente que estaba en planta y que ha sido trasladado al hospital Infanta Elena de Huelva. El centro hospitalario ha felicitado a ambos pacientes por su recuperación, a José María, que estuvo siete días en la UCI y después en planta, y María José, que también evoluciona favorablemente. Según el hospital cordobés, José María asegura que a pesar de las circunstancias, su estancia ha sido inmejorable. “Me ha cambiado por completo el concepto que tenía de un centro médico, aquí hay un equipo humano increíble, desde celadores, auxiliares, enfermeras, médicos… y todos han demostrado una humanidad y un respeto asombrosos. Me da hasta pena tener que irme y volveré para verles, aunque ya de visita…".

Por su parte, Mª José, que ha sido intervenida de varias fracturas, asegura que está mucho mejor y ha ha empezado la rehabilitación. Ahora regresa a su casa agradecida por el trato recibido: "Nos han ayudado mucho, todos y cada uno de ellos”.

Dos heridos en la UCI

De los heridos más graves en el accidente de Adamuz, hay dos que aún permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el hospital Reina Sofía y en el hospital San Juan de Dios, ambos en Córdoba. El resto está en planta, dos en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, tres en el también onubense hospital Infanta Elena, uno en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, uno en el hospital Vithas de Málaga y seis en Córdoba, en el hospital Reina Sofía.