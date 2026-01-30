No hubo delito en el encierro de noviembre en la fábrica de Hitachi en Córdoba: el juzgado archiva la denuncia

Los trabajadores de Hitachi que se encerraron como protesta el pasado 19 de noviembre en la fábrica de Córdoba no cometieron ningún delito. Hitachi Energy denunció los hechos, pero el juzgado ha dictado el archivo del procedimiento “al no haber quedado justificada la perpetración del hecho punible”, según ha informado el sindicato CCOO a través de un comunicado.

El auto del juzgado, del que se hace eco el sindicato en una nota remitida a la prensa, señala que “no es un delito que los trabajadores no abandonen la empresa como protesta; de hecho, la huelga es un derecho legal y no abandonar el trabajo de forma pacífica es parte de ese derecho”.

En el auto admite que "podría ser ilegal" permanecer de forma indebida en la fábrica o impedir el paso a otros trabajadores, pero "en el caso de autos, no vislumbrándose ningún tipo de actitud violenta, tal y como hace constar la Policía Nacional en su atestado (…) no se evidencian indicios de responsabilidad criminal".

El pasado 19 de noviembre, dos centenares de trabajadores de Hitachi Energy se encerraron en el interior de la fábrica. Permanecieron los operarios del turno saliente y los que entraban al mediodía. El motivo, según explicó entonces el comité de empresa, eran las sanciones impuestas al presidente y el secretario del comité. La empresa llamó a la Policía Nacional para denunciar la ocupación de la planta de producción.

Tras el encierro, Hitachi Energy decidió cerrar temporalmente su fábrica en Córdoba y la actividad estuvo interrumpida hasta el lunes siguiente, 24 de noviembre. La compañía informó en un comunicado que se trataba de "una medida adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los empleados".

La Inspección de Trabajo abre dos expedientes sancionadores contra Hitachi

En el mismo comunicado en el que da cuenta del archivo de la denuncia por el encierro, CCOO añade que la Inspección de Trabajo ha abierto dos expedientes sancionadores contra Hitachi. En uno, la inspección impone una multa de 8.000 euros a la empresa por negar el acceso del secretario General de CCOO de Córdoba a sus instalaciones de la empresa en calidad de asesor del comité de empresa.

Por otra parte, la Inspección de Trabajo también ha sancionado a Hitachi Energy, según CCOO, "por el cierre de sus instalaciones sin la debida justificación", aunque en este caso, el sindicato no hace referencia la cuantía de la multa.

Sindicatos enfrentados en el comité de empresa de Hitachi

Por otra parte, en su comunicado, CCOO acusa a UGT de actuar como portavoz de la empresa y de recibir información interna de forma irregular, en referencia a "un acta de sanción que no le ha sido comunicada por ninguna vía oficial". Según CCOO, a la empresa "le interesa ocultar que la han sancionado por su actuación el 19 de noviembre pasado".

Fuentes de UGT han confirmado tanto el desistimiento de la denuncia de Hitachi sobre el encierro por parte del juzgado, como las dos sanciones de la Inspección de Trabajo a la empresa. Acerca de la multa por el cierre de las instalaciones que siguió al encierro del 19 de noviembre, UGT señala que la multa es de carácter leve, 700 euros, y se impone por no comunicar el cierre patronal. En ese sentido, explican que Hitachi decidió el cese de actividad y no un cierre patronal para evitar dejar de pagar a sus trabajadores durante el tiempo que durase la medida.

Llamamiento de CECO a buscar una solución consensuada al conflicto de Hitachi

En torno al conflicto laboral en Hitachi, también este viernes se ha pronunciado la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), que ha mostrado su "preocupación por la situación que se está generando en el ámbito laboral de la empresa desde hace meses y la nueva convocatoria de huelga y movilizaciones del sindicato CCOO"

Desde CECO insisten en hacer un llamamiento "para retomar las negociaciones y buscar soluciones consensuadas que no perjudiquen al centro de trabajo de Córdoba".

Las movilizaciones se retoman el próximo 4 de febrero

El comité de empresa de Hitachi tiene previsto retomar las movilizaciones el próximo 4 de febrero. Además de la negociación de un nuevo convenio, origen del conflicto, están las sanciones impuestas a 76 trabajadores por el encierro de noviembre, 68 de los cuales ya han presentado una demanda en el juzgado de lo Social. Sanciones que también enfrentan a CCOO y UGT a la hora de abordar una solución. UGT llegó a un acuerdo unilateral con la empresa para la reducción de las sanciones, al que se han acogido nueve trabajadores, que CCOO consideró una traición.