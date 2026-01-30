Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 30 de enero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

'Mujer, arte y alma'

'Mujer, arte y alma' / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Inauguración

'Mujer, arte y alma'

Se inaugura la exposición Mujer, arte y alma, una propuesta artística y literaria que rinde homenaje a la creatividad femenina desde una mirada plural, íntima y transformardora. Participan más de 15 artistas visuales y 10 poetas.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza de Don Gome, 2.

17.30 horas.

Carnaval

Tercera sesión preliminar

Se celebra la tercera sesión preliminar en la que actuarán los grupos Las Frosen, Omaíta ¿eres tú?, El maestro ladrón, Las que llevan mucho tiempo sin salir, Carnaval de mis temores, El Gran Hermano, A mis pies y Aventuras y desventuras de Doña Paquita.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.30 horas.

Niños

Sesión de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Pura Mayorgas y Mequetrefe, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte.

Varias.

17.30 y 18.00 horas.

Feria

Se inaugura 'Infaciencia'

Tendrá lugar la octava edición de Infaciencia. De las niñas de hoy a las científicas de mañana. Participarán 14 centros educativos y 16 stands en los que más de 450 niños y niñas de 3 a 8 años compartirán sus conocimientos sobre 15 mujeres contemporáneas e históricas.

CÓRDOBA. Campus de Rabanales.

N-IV, km. 396.

11.00 horas.

Música

Concierto de Obús y Barón Rojo

Este evento único reúne en un mismo escenario a dos leyendas del ‘heavy metal’ español, grupos pioneros del género en la década de 1980 que se unen para interpretar sus himnos más populares y ofrecer así una experiencia memorable.

CÓRDOBA. Sala M100.

Avda. de Chinales, 18.

20.00 horas.

Exposición

Continúa ‘29 creadoras en Córdoba’

Hasta el 13 de febrero se podrá visitar la exposición 29 creadoras en Córdoba. Comisariada por Pepe Cañete y Lola J. Valiente.

CÓRDOBA. Fundación Caja Rural del Sur.

Radio, 1.

De 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

