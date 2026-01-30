El hospital Reina Sofía incorpora una nueva técnica para tratar la EPOC avanzada sin cirugía

El Hospital Universitario Reina Sofía ha incorporado con éxito una nueva técnica para el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en estadio avanzado, a través de la implantación de válvulas endobronquiales para la reducción de volumen pulmonar. Se trata de la primera vez que este procedimiento se realiza en el centro cordobés, lo que representa un hito en la asistencia a pacientes con enfisema pulmonar severo e hiperinsuflación.

Este avance supone una alternativa eficaz para quienes no son candidatos a trasplante pulmonar o cirugía de reducción de volumen, permitiendo mejorar de forma significativa la función pulmonar, reducir los síntomas como la disnea y aumentar la autonomía personal y la calidad de vida.

El procedimiento se realiza mediante broncoscopia flexible y consiste en la colocación de pequeñas válvulas unidireccionales en los bronquios del lóbulo pulmonar más afectado. Estas válvulas facilitan la salida del aire atrapado sin permitir la entrada de aire nuevo, reduciendo así la hiperinsuflación pulmonar y mejorando la mecánica respiratoria. La intervención dura entre 30 y 60 minutos y requiere una estancia hospitalaria de entre tres y cinco días.

Según explican las doctoras Marisol Arenas y Cristina Gómez, neumólogas del hospital “los pacientes comienzan a notar mejoría en pocas semanas, especialmente cuando el tratamiento se completa con un programa de rehabilitación respiratoria. Los beneficios clínicos incluyen una mayor tolerancia al ejercicio, disminución de las exacerbaciones y mejoras objetivas en la función pulmonar. La primera paciente tratada con esta técnica en el hospital ha experimentado una mejoría evidente en su disnea y en su capacidad para realizar actividades cotidianas, con una percepción subjetiva de mayor calidad de vida”.

¿Qué es la EPOC avanzada?

La EPOC avanzada es una de las fases más incapacitantes de esta enfermedad respiratoria crónica. Se caracteriza por un daño irreversible pulmonar, atrapamiento de aire y disnea persistente incluso en reposo.

Según explica la doctora Arenas de Larriva, responsable del Área de Neumología Intervencionista "las válvulas endobronquiales permiten liberar parte del pulmón atrapado sin cirugía, devolviendo capacidad funcional al tejido sano. Esta tecnología nos permite tratar a pacientes con escasas alternativas". La incorporación de esta técnica está respaldada por un protocolo de evaluación multidisciplinar.