Los fallecidos en Córdoba el viernes 30 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 31 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Galadi Raya

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

M.ª Luisa Manosalvas Peralta

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Juan Antonio Afán Gómez

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de la San Rafael.

José Francisco Navarro Hidalgo

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Los fallecidos en Córdoba el viernes 30 de enero

