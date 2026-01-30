Córdoba pone al mal tiempo buena cara y sube el telón de un Mercado Andalusí ecléctico y multicultural

El espectáculo debe continuar. La ciudad de Córdoba, azotada en las últimas semanas por un accidente ferroviario sin precedentes y una sucesión de borrascas que ha hecho crecer el río y obligado a clausurar el entorno de La Calahorra, ha puesto al mal tiempo buena cara para desplegar su ya tradicional mercado temático para disfrute de locales y turistas.

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, el entorno de Miraflores, el Puente Romano y la Puerta del Puente serán escenario de un ecléctico mercado andalusí que convierte esa zona en un hervidero de artesanos, comidas propias de la época, pasacalles, aves rapaces y aromas a especias, cuero y dulces. El objetivo del mercado es traer un poco de alegría y devolver a la ciudad de algún modo a la normalidad.

Basta dar un paseo rápido por el mercado para apreciar que el nombre que se le dé es lo de menos. Se llame medieval, renacentista, romano o andalusí, lo cierto es que el mercado combina un amplio popurrí en el que cabe casi de todo. La inauguración ha tenido lugar al mediodía de la mano del alcalde, José María Bellido, y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que han cruzado el puente junto al pasacalles, liderado por dos cabezudos (ella con velo en la cara), varias danzarinas del vientre y personajes inspirados en el Señor de los Anillos.

Inaugurado el Mercado Andalusí de Córdoba / A. J. González

Una vez en La Calahorra, una pregonera vestida para la ocasión ha desplegado un pergamino para dar la bienvenida a los presentes, con algún tropezón como dirigirse nada más empezar a los nobles sevillanos. Con las autoridades custodiadas por dos orcos de rostro hostil, ella y su ayudante han leído un texto en verso forzado en el que han cantado las maravillas que se pueden encontrar en los puestos y han dorado un poco la píldora a los políticos entre risas. A continuación, ha tomado la palabra un Abderramán III con rabillo en el ojo que también ha tenido su minuto de gloria: "Si la lluvia no da más de sí, bienvenidos en Córdoba al Mercado Andalusí". Cortada la cinta inaugural, Urbano ha recordado que el mercado cuenta este año con más de 150 puestos con la oferta más variada. Bellido, por su parte, ha indicado que La Calahorra seguirá precintada y la vigilancia del río, con la correspondiente presencia policial, sin que esto se prevea que pueda afectar al desarrollo del mercado, ya que no se espera un nuevo temporal ni tampoco lluvias, al menos hasta el domingo.

Momento de lectura del pregón inaugural del Mercado Andalusí en Córdoba. / A.J. González

Urbano ha indicado además que el mercado se ha montado a contrarreloj debido al temporal y lo que habitualmente se hace en tres días se ha hecho en uno. Aunque ha asegurado que se había completado el montaje sin problema, algunos puestos se estaban todavía terminando de montar y en algunos faltaban detalles como las listas de precios.

Multiculturalidad y eclecticismo

El Mercado Adalusí de este año pretende rendir homenaje al esplendor del Califato Omeya, aunque hay que ser muy avispado para encontrar al menos siete diferencias con otras ediciones. Los ropajes de los vendedores varían en cada puesto y es posible encontrar gente vestida con un estilo más moro, romano o cristiano, según el que tuvieran a mano esta mañana. La mayoría vienen de Valencia, donde el tiempo ha estado como aquí y según han comentado algunos: "Si tienes sucio el traje andalusí, te pones otro". Es lo bueno que tiene la multiculturalidad. De esta forma, por sus calles, se encontrarán productos como velas aromáticas, artesanía de esparto, minerales, jabones, caramelos y dulces artesanos, imanes, cuero, aceitunas, manteles antimanchas, cremas, bálsamo de tigre, aceites de argán o rosa de mosqueta, plantas medicinales, mieles, champús sólidos, leche de burra... junto a productos de brujería como bolas de cristal o El libro blanco de las brujas, artilugios donde comprar por un euro un mensaje del universo o un amuleto sorpresa.

Cerdo a la brasa, en el Mercado Andalusí de Córdoba. / AJ González / COR

En lo que a gastronomía se refiere, hay que decir que nada más traspasar el umbral del mercado, da hambre, mucha hambre. Los aromas se mezclan haciendo que las tripas empiecen a sonar y uno solo quiere probar lo que sea, así que resulta difícil no rendirse a los ofrecimientos de garrapiñada o quesos. Por muy andalusí que sea el mercado, no faltan los cerdos abiertos en canal al estilo medieval dando vueltas sobre la brasa, ni los buenos embutidos procedentes de distintas regiones. También hay pulpo, boquerones, pinchitos, patatas asadas, garrapiñada, crepería, churros con chocolate, hidromiel y cervezas artesanales, además de panes artesanos y bizcochos a granel de sugerente estética. Los débiles a la tentación no debieran pasear por estas calles.

Urbano y Bellido, escoltados por dos orcos. / AJ González

Actividades para niños y mayores

Como cada año, también hay un espacio para los niños en la zona del parque de Miraflores, donde montar a los niños en colchonetas elásticas, la barca vikinga de madera, jugar a los dardos o a la petanca medieval. A partir de las cinco de la tarde, la animación está garantizada con una larga lista de talleres y actividades también para los mayores y por la mañana, este sábado, los interesados pueden acudir a los campamentos árabe y cristiano, con charlas explicativas, formaciones de combate, salvas de cañones y esgrima.

25 años de mercado

El primer mercado medieval de Córdoba se celebró hace ahora 25 años, en 2001, con motivo de la inauguración de la reforma de la Plaza de la Corredera. Esta plaza y su entorno, incluyendo la plaza de las Cañas y la del Potro fue escenario de esta cita a finales de enero durante trece años hasta que en 2014 se decidió el traslado al entorno del río, junto al Puente Romano y la Torre de La Calahorra. Fue ese año cuando empezó la dinámica de cambiar la temática aprovechando el entorno. Primero fue mercado romano, luego se retoma la idea de mercado medieval, en 2020 cambia a mercado de las tres culturas y en 2022 y 2023, tras el parón de la pandemia, se convierte en mercado renacentista. En 2024, adoptó el nombre de mercado íbero-romano y desde el año pasado ha pasado a ser el mercado andalusí.