Córdoba aspira a Mejor Destino Urbano de España de 'Viajar National Geographic': aquí puedes votar

La revista especializada Viajes National Geographic mantiene abiertas las votaciones para la cuarta edición de los Premios de los Lectores 2026, en la que se elegirá por votación popular los mejores destinos, hoteles, aerolíneas y experiencias viajeras del mundo.

Córdoba vuelve a aspirar a uno de los premios, en este caso el de Mejor Destino Urbano de España, después de alzarse como Mejor Destino Gastronómico en 2024 por elección de los lectores.

Los premios cuentan con 14 categorías que incluyen mejor destino urbano, mejor destino rural, mejor destino de playa, mejor destino gastronómico, mejor destino internacional, mejor destino sostenible, mejor hotel urbano, mejor hotel en un entorno natural, mejor hotel de costa, mejor hotel con historia, mejor hotel internacional, mejor automóvil para viajar y mejor proyecto de sostenibilidad turística.

En cada categoría concurren 7 nominados, con un total de 98 candidatos.

La Calahorra, el Puente Romano y la Mezquita-Catedral. / A. J. GONZÁLEZ

Los finalistas a Mejor Destino Urbano

Junto con Córdoba, otras seis ciudades aspiran a alzarse con el distintivo de Mejor Destino Urbano otorgado por los lectores de la revista especializada:

La ciudad alicantina presume de un palmeral exuberante y de un centro muy dinámico. Córdoba. Posee cuatro inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, entre ellas su famosa Mezquita-Catedral.

Vota a Córdoba aquí

Las votaciones se mantienen abiertas desde el 22 de enero hasta el 22 de febrero a las 23.59 horas. Y los ganadores se darán a conocer el 21 de abril en el número de mayo de la revista. Votar por Córdoba es tan fácil como entrar en este enlace. Eso sí, es necesario votar en las 14 categorías para que tu voto sea efectivo. Además, entre todos los participantes que emitan su voto se sortearán 10 neceseres Starvibe de American Tourister.