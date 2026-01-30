Córdoba desarrolla una terapia pionera contra la cinofobia: qué es y cómo afrontarla

Cada día es más valorada y reconocida la labor de los perros, tanto en labores policiales y de rescate, como de apoyo para personas con determinadas enfermedades o situaciones, como es el caso de la diabetes, alzhéimer o discapacidad visual grave, así como para víctimas de la violencia de género y personas mayores o que viven solas, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, a pesar de las bondades que pueden poseer estas mascotas, existen, por otro lado, algunas personas que sienten miedo ante la presencia de un perro o incluso fobia, lo que se conoce como cinofobia, miedo intenso, irracional y persistente hacia los canes.

La psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil (Usmij) del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba Pilar Martín señala que alrededor de un 10% de la población en general puede presentar cinofobia y destaca que, en el caso de los niños con trastorno del espectro del autismo (TEA), hasta un 30% de los mismos presenta fobias de distinto tipo, constituyendo la cinofobia una de las más frecuentes.

Pedro, con la psicóloga clínica Pilar Martín, en el hospital de Los Morales. / Manuel Murillo

Pilar Martín explica que este temor no tiene por qué deberse a ninguna experiencia traumática previa de estos chicos con los perros, sino a que las personas con TEA presentan una mayor sensibilidad a los ruidos y, sobre todo, al hecho de que no pueden predecir la conducta o movimientos de los canes, lo que puede incrementar su ansiedad o miedo.

En la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del hospital Reina Sofía se está llevando a cabo desde hace unos meses una terapia pionera contra la cinofobia en menores con autismo, cuyo primer beneficiario está siendo un niño con TEA que se llama Pedro y que tiene 11 años.

Pedro y su madre, junto al perro Toby, los profesionales de la Usmij del hospital Reina Sofía y los responsables de Wecan. / Manuel Murillo

«Imposible» salir a la calle

Gema, la madre de este menor, remarca que a ella y a su marido les resulta prácticamente «imposible» salir a la calle con su hijo, ir a un parque, a un centro comercial o tienda, a una cafetería, porque en todas partes hay perros y si «nuestro hijo ve a un perro, empieza a pegarnos tirones de los brazos, se pone a chillar, tiende a intentar escaparse o a tirarse al suelo», lo que incrementa el miedo de sus progenitores a que pueda resultar atropellado.

Gema indica que lo principal es que su hijo no sufra ante la presencia de un perro. Por eso, en la Usmij, unidad ubicada en el hospital de Los Morales, con la colaboración de Carlos Sánchez y Paulina Solana, responsables de Wecan (empresa especializada en la intervención asistida con perros y que lleva colaborando muchos años con el Reina Sofía en el Materno Infantil y en Salud Mental), Pedro se ha beneficiado ya de ocho sesiones para intentar afrontar poco a poco su fobia a los perros.

A lo largo de varias sesiones Pedro ha ido perdiendo el miedo a acercarse al perro Toby. / Manuel Murillo

La labor de Pilar Martín

Pedro es paciente de Pilar Martín desde los 2 años, que fue cuando recibió el diagnóstico de autismo, recuerda su madre. Pilar Martín explica que, al principio de comenzar con la terapia contra la cinofobia, este niño veía a Toby, el perro de asistencia que Wecan está usando en esta terapia, a través de un cristal, mientras que Carlos le enseñaba a Pedro vídeos sobre este perro y le contaba las principales características y beneficios de este animal. En las siguientes sesiones, el can ya empezó a entrar en la consulta de Pilar Martín, moviéndose por la habitación y acercándose a Pedro, que progresivamente se animó a dar de comer a Toby, a tocarlo, asearlo e incluso a cogerlo de la correa para dar un paseo por la Usmij.

El siguiente paso, avanza esta psicóloga clínica, es que Pedro acepte tener contacto con otro perro de asistencia de Wecan, que se llama Leo, un can más pequeño, vivaz y difícil de predecir, con el propósito de que este niño empiece a confiar en otros perros, al haberlo conseguido ya con Toby. «Si esta segunda fase logra superarla, la tercera consistiría en que Pedro acepte permanecer en un parque donde pueda haber perros», expone Martín.

Toby es un perro preparado para la asistencia. / Manuel Murillo

Para la realización de esta terapia pionera Wecan cuenta con el respaldo financiero de la Fundación La Caixa, subraya Carlos Sánchez. En estos momentos hay otros cuatro menores en lista de espera por si pudieran ser los próximos beneficiarios, aunque para ello se necesitará seguir contando con ayuda económica.

Pilar Martín hace hincapié en la importancia de esta terapia para tratar de lograr que Pedro pueda aceptar que un perro esté cerca de él y superar esa fobia extrema que presenta a los canes. Esta psicóloga clínica sostiene que no se trata de lograr que, de repente, a Pedro le gusten los perros, aunque incluso este niño le haya dado de comer a Toby después de meses de trabajo, sino que comprenda que es un animal que, al igual que otros perros, no le va a hacer daño. Un avance que, aunque pueda parecer pequeño, puede suponer un impacto muy positivo para Pedro y su familia, que por ahora no pueden hacer planes fuera de casa debido a esta limitación.