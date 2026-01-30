La lluvia no da tregua y llega Leonardo: días y horas de precipitaciones en Córdoba

Tras el tren de borrascas que ha despedido el mes de enero, la lluvia apenas dará una tregua de 24 horas, interrumpida por algún que otro chubasco, para volver con fuerza a Córdoba a partir del domingo 1 de febrero con la llegada de Leonardo, la borrasca que acompañará a los cordobeses en las primeras jornadas de febrero.

Así, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), apunta que tras las lluvias previstas para el viernes 30 de enero, el sábado 31 se aleja el riesgo de precipitaciones, en una jornada con cielos nubosos, y 0% de probabilidades de lluvia.

Tras 24 horas, el domingo llegará Leonardo, la cuarta borrasca en una semana tras el paso de Ingrid, Joseph y Kristin en los últimos días de enero. Para el domingo 1 de febrero, se espera cielos muy cubiertos con un 80% de probabilidades de precipitaciones en el primer tramo de la mañana y un 90% en el segundo tramo del día.

El lunes llegan tormentas

El 2 de febrero, las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas durante toda la jornada, aunque con mayor incidencia en el primer tramo de un día en el que la probabilidad de lluvia está cifrada en un 100%.

Misma previsión, con evolución a cielos muy cubiertos con lluvia, para las jornadas del martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de febrero, en las que los paraguas serán obligatorios durante todo el día.

La previsión de lluvias constantes y localmente fuertes es extrapolable a toda Andalucía y el conjunto del país.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Así se portarán los termómetros en Córdoba

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los de las últimas jornadas, destacando una subida de las mínimas para el miércoles y jueves, cuando marcarán 10 y 13 grados respectivamente.

El resto de la semana, las mínimas oscilarán entre 5 y 7 grados; mientras que las máximas estarán entre los 15 y 16 grados; destacando un repunte coincidiendo con la subida de las mínimas, con valores de 17 y 18 grados el miércoles y jueves, respectivamente.

¿Cuándo dejará de llover en Córdoba?

A la espera del avance del pronóstico de la Aemet, que es a siete días vista; otros portales meteorológicos apunta que la lluvia perdurará durante la primera quincena del mes de febrero, y da agua para todos los días desde el 1 al 12 de febrero, ambos incluidos. Si bien, las lluvias de mayor intensidad se registrarán, en un principio, entre el 1 y 5 de febrero.