Confirman la prisión provisional para un detenido que transportaba 868 kilos de hachís en Córdoba

La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para un individuo que fue detenido en Córdoba cuando, presuntamente, participaba en el transporte de 868 kilogramos de hachís. Se trata de una medida acordada por el juzgado Central de Instrucción número 1, en un auto del pasado 28 de noviembre.

Días más tarde, la representación procesal del investigado planteó un recurso de apelación, alegando que se encontraba circulando por la provincia de Córdoba de camino a su domicilio, "sin haberse producido incidente alguno y mostrando actitud colaborativa con la Policía en todo momento". A esto añadía que es español y que tiene a su familia en un pueblo de Alicante, así como que su mujer y sus dos hijos dependen de él.

Teléfonos encriptados y medidas de contravigilancia

Sin embargo, la Audiencia Nacional indica que "concurren indicios sólidos de la participación del investigado en una organización criminal asentada en Cataluña, dedicada al transporte y distribución de hachís a gran escala en territorio nacional, utilizando vehículos, sistemas de inhibición, teléfonos encriptados y medidas de contravigilancia, revelando las conversaciones intervenidas y los seguimientos policiales la implicación directa del investigado en la logística y ejecución de los portes, así como en la coordinación con otros miembros del grupo".

En su resolución, recuerda que los hechos imputados serían constitutivos de un presunto delito contra la salud pública. Así, detalla que este individuo fue detenido "cuando participaba en el transporte de 868 kilogramos de hachís, en una furgoneta que circulaba acompañada por otros dos vehículos, cuya misión era dar cobertura de seguridad al transporte de la droga y avisar de la posible existencia de controles policiales".

"Alto riesgo de sustracción a la Justicia"

Es por ello que "la gravedad de los hechos y la vinculación aparente del investigado con organizaciones criminales evidencian un alto riesgo de sustracción de la acción de la justicia, en un momento inicial, además, de las investigaciones", explican los magistrados. Entienden, además, que "la sola vinculación familiar del investigado no reduce ese riesgo, por lo que resulta adecuada y proporcional la medida cautelar de prisión, que no puede ser sustituida por otras eficaces", por lo que desestiman el recurso de apelación.