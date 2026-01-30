Dos barrios de Córdoba tienen más plazas turísticas que habitantes

Hay dos barrios en Córdoba, ambos localizados en el entorno del casco histórico de la ciudad, que tienen ya más plazas para alojar a turistas que habitantes totales. Es una de las conclusiones del Informe sobre la distribución y regulación de los alojamientos turísticos en el municipio de Córdoba al 31/12/2025, elaborado por Antonio Torres, que fue jefe del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento entre 1984 y 2012 y que ya ha realizado varios documentos partiendo del padrón, como es el caso de este último. En el caso de este informe, se han utilizado datos, además de la Dirección General del Catastro y del padrón de habitantes, del registro de alojamientos turísticos de la Junta y de la cartografía municipal.

Sobre esos dos barrios con más plazas turísticas que vecinos, se trata de los denominados Catedral y San Francisco-Ribera. Primero, hay que tener en cuenta que cuando se habla de alojamientos turísticos se engloba a todas las tipologías: hoteles, apartamentos, viviendas de uso turístico, campings y rurales. El distrito centro, donde se alojan ambos barrios, es, de lejos, el principal ámbito de concentración de estos alojamientos dentro de la ciudad (tiene más del 63% de la oferta total de establecimientos y algo más del 60% de todas las plazas).

Pero dentro del propio distrito, hay grandes diferencias entre los barrios que lo componen. Los casos más llamativos son, sin duda, los de San Francisco-Ribera y Catedral. Según los datos recogidos en el informe, en San Francisco-Ribera hay 147 alojamientos que tienen 1.181 plazas y, a la vez, hay 1.112 habitantes censados (por casi 591 viviendas registradas). En Catedral, la diferencia entre plazas turísticas y habitantes censados es mucho más llamativa. El informe dice que mientras en esta zona hay 3.421 plazas turísticas, hay 1.821 habitantes registrados. Es, además, uno de los barrios con mayor número de alojamientos totales, con 338 y un total de 1.165 viviendas.

En el informe, para hacer una comparativa en el tiempo, se toma de referencia el año 2016, cuando empezó el boom de los alojamientos turísticos extrahoteleros en Córdoba. De 2016 a 2024 (se toma 2024 por tener los datos cerrados de población), la zona de la Catedral pasó de tener 2.131 habitantes a tener 1.821 (casi un 15% menos). A la misma vez, esta zona tenía en 2016 61 alojamientos turísticos y el año pasado eran casi 340. En el caso de Ribera-San Francisco, la pérdida poblacional en este periodo ha sido de un 9%, pasando de 1.224 habitantes a 1.112. Y, a la misma vez, en este barrio se ha pasado de 20 alojamientos turísticos a casi 150.

La presión turística residencial (número de alojamientos por número de viviendas total) es mayor en el distrito centro que en ningún otro sitio. En la ciudad, esa presión es del 2,22%, mientras que en el distrito centro hay barrios con ese porcentaje por encima del 20%, como San Basilio y San Pedro (además de San Francisco y la Catedral).