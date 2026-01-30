Turismo y población
Dos barrios de Córdoba tienen más plazas turísticas que habitantes
El distrito centro concentra el 63% de todos los alojamientos de la ciudad y más del 60% de los sitios para visitantes
Hay dos barrios en Córdoba, ambos localizados en el entorno del casco histórico de la ciudad, que tienen ya más plazas para alojar a turistas que habitantes totales. Es una de las conclusiones del Informe sobre la distribución y regulación de los alojamientos turísticos en el municipio de Córdoba al 31/12/2025, elaborado por Antonio Torres, que fue jefe del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento entre 1984 y 2012 y que ya ha realizado varios documentos partiendo del padrón, como es el caso de este último. En el caso de este informe, se han utilizado datos, además de la Dirección General del Catastro y del padrón de habitantes, del registro de alojamientos turísticos de la Junta y de la cartografía municipal.
Sobre esos dos barrios con más plazas turísticas que vecinos, se trata de los denominados Catedral y San Francisco-Ribera. Primero, hay que tener en cuenta que cuando se habla de alojamientos turísticos se engloba a todas las tipologías: hoteles, apartamentos, viviendas de uso turístico, campings y rurales. El distrito centro, donde se alojan ambos barrios, es, de lejos, el principal ámbito de concentración de estos alojamientos dentro de la ciudad (tiene más del 63% de la oferta total de establecimientos y algo más del 60% de todas las plazas).
Pero dentro del propio distrito, hay grandes diferencias entre los barrios que lo componen. Los casos más llamativos son, sin duda, los de San Francisco-Ribera y Catedral. Según los datos recogidos en el informe, en San Francisco-Ribera hay 147 alojamientos que tienen 1.181 plazas y, a la vez, hay 1.112 habitantes censados (por casi 591 viviendas registradas). En Catedral, la diferencia entre plazas turísticas y habitantes censados es mucho más llamativa. El informe dice que mientras en esta zona hay 3.421 plazas turísticas, hay 1.821 habitantes registrados. Es, además, uno de los barrios con mayor número de alojamientos totales, con 338 y un total de 1.165 viviendas.
En el informe, para hacer una comparativa en el tiempo, se toma de referencia el año 2016, cuando empezó el boom de los alojamientos turísticos extrahoteleros en Córdoba. De 2016 a 2024 (se toma 2024 por tener los datos cerrados de población), la zona de la Catedral pasó de tener 2.131 habitantes a tener 1.821 (casi un 15% menos). A la misma vez, esta zona tenía en 2016 61 alojamientos turísticos y el año pasado eran casi 340. En el caso de Ribera-San Francisco, la pérdida poblacional en este periodo ha sido de un 9%, pasando de 1.224 habitantes a 1.112. Y, a la misma vez, en este barrio se ha pasado de 20 alojamientos turísticos a casi 150.
La presión turística residencial (número de alojamientos por número de viviendas total) es mayor en el distrito centro que en ningún otro sitio. En la ciudad, esa presión es del 2,22%, mientras que en el distrito centro hay barrios con ese porcentaje por encima del 20%, como San Basilio y San Pedro (además de San Francisco y la Catedral).
El 56% de los alojamientos, a menos de 1.000 metros de la Mezquita
El 55,94% de los alojamientos turísticos y el 54,60% de las plazas turísticas que hay en Córdoba capital se sitúan dentro de un radio de 1.000 metros en torno a la Mezquita-Catedral. Este dato aparece en el Informe sobre la distribución y regulación de los alojamientos turísticos en el municipio de Córdoba al 31/12/2025, elaborado por Antonio Torres, que fue jefe del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento entre 1984 y 2012. La conclusión más básica, es que el análisis espacial de los alojamientos turísticos pone de manifiesto que la mayor concentración de hoteles, VUT o apartamentos se localiza en torno a la principal área de interés turístico del municipio, que no es más que el casco histórico y, más en concreto, la Mezquita-Catedral. Según el informe, por concretar más, en el entorno más próximo al monumento (radio de 250 metros) hay 187, casi 500 están a una distancia de 250-500 metros de la Mezquita-Catedral, 716 lo están a 500-750 y 642 están a 750-1.000 metros. En toda la ciudad hay 3.620 alojamientos turísticos y los más alejados de la ciudad son 535 que están en un radio de 1.000-1.250 metros de la Mezquita, otros 341 que están a 1.250-1.500 y 719 hay a más de 1,5 kilómetros del templo.
El hecho de que haya tantísima concentración de alojamientos en el entorno más directo de la Mezquita-Catedral supone que los barrios próximos a este enclave son los que presentan una mayor proporción de alojamientos turísticos en relación con el número total de viviendas. Según se señala en el informe, «la distribución de los alojamientos turísticos en el municipio de Córdoba presenta una marcada desigualdad territorial, concentrándose mayoritariamente en el distrito centro». En total, este distrito alberga 2.289 alojamientos turísticos, lo que representa el 63,23% del total municipal, y 17.219 plazas, equivalentes al 60,13% de la capacidad total. Eran 2.145 viviendas de uso turístico, 88 establecimientos hoteleros, 52 apartamentos turísticos y cuatro viviendas alojamiento rural.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba