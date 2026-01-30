La abogacía de Córdoba distingue a María Victoria García de la Cruz y a José María Sánchez Aroca con las Medallas al Mérito

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado este viernes el acto de imposición de las Medallas al Mérito en el Servicio de la Abogacía, concedidas a María Victoria García de la Cruz y Pineda de las Infantas y a José María Sánchez Aroca, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su compromiso con los valores y servicios de la abogacía.

Las distinciones han sido otorgadas por acuerdo del pleno del Consejo General de la Abogacía Española, a propuesta del Colegio de la Abogacía de Córdoba, y han sido impuestas por su presidente, Salvador González, quien ha presidido el acto celebrado en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, destacó el profundo significado institucional del acto y afirmó que “reconocer a quienes han dedicado tantos años de servicio excelente y leal a la Abogacía es también una forma de recordarnos quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos”, subrayando que estas distinciones “amplifican la razón de ser de nuestra profesión y de nuestras instituciones”.

En el caso de José María Sánchez Aroca, la concesión de la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía fue acordada por unanimidad en sesión plenaria del Consejo General celebrada el 17 de marzo de 2023, en atención a una dilatada trayectoria profesional de más de treinta y cinco años de ejercicio ininterrumpido, caracterizada por el rigor técnico, la especialización en el ámbito de la responsabilidad civil y del seguro, y una intensa dedicación al servicio de la abogacía organizada. Su prolongada participación en la Junta de Gobierno del Colegio, así como su implicación en tareas formativas y de apoyo a las nuevas generaciones de abogados, han hecho de su figura un referente profesional y colegial.

Por su parte, María Victoria García de la Cruz y Pineda de las Infantas también recibió esta distinción por acuerdo unánime del pleno del Consejo General adoptado el 27 de junio de 2025, también a propuesta del Colegio de la Abogacía de Córdoba, en reconocimiento a una trayectoria profesional ejemplar, marcada por más de cuatro décadas de ejercicio, por su defensa constante de los derechos de la ciudadanía y por una actitud de colaboración leal y permanente con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Su compromiso con la profesión, unido a una reconocida calidad humana y vocación de servicio, la han convertido en una figura ampliamente respetada dentro y fuera del ámbito colegial.

Laudationes y dimensión humana del acto

El abogado y secretario técnico del Colegio, Ángel Moreno Chacón, pronunció una laudatio dedicada a José María Sánchez Aroca, en la que puso en valor su compromiso con la abogacía, su generosidad profesional y su dedicación constante a la institución colegial. Por su parte, el abogado Miguel Donate fue el encargado de glosar la figura profesional y humana de María Victoria García de la Cruz, destacando su rigor, su integridad y su implicación sostenida con la profesión y con el colegio.

En su intervención, el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba subrayó que las Medallas al Mérito en el Servicio de la Abogacía constituyen “una de las más altas distinciones de nuestra organización colegial” y recalcó que no reconocen únicamente trayectorias profesionales extensas, sino “una forma ejemplar de entender la abogacía, basada en la responsabilidad, la generosidad y el compromiso con lo colectivo”.

El decano puso en valor el ejercicio del Derecho desarrollado por ambos homenajeados “desde la independencia, la lealtad al cliente y el respeto a los principios que definen a la abogacía”, así como su implicación en la vida colegial y en la representación institucional de la profesión, una labor “exigente, constante y en muchas ocasiones poco visible, pero absolutamente imprescindible para el fortalecimiento de nuestras instituciones profesionales”.

Por parte, el presidente del CGAE puso de relieve el valor especial que para él tenía compartir este acto con la abogacía de Córdoba, señalando que “Córdoba es un lugar de acogida, de hospitalidad y de pensamiento, donde uno siempre se siente como en casa”, y expresó su satisfacción personal por participar en un reconocimiento que calificó de “especialmente emotivo y profundamente justo”.

En el marco de su intervención final, Salvador González trasladó algunas de las principales reivindicaciones de la abogacía española, apelando a la responsabilidad de los poderes públicos y al compromiso colectivo de la profesión. En este sentido, afirmó que “la abogacía española urge al legislador a garantizar a nuestros mutualistas una pensión justa y digna” y reclamó una justicia “cuidada, respetada, dotada de recursos suficientes y eficaz en todos los rincones del país”.

Asimismo, defendió la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Justicia Gratuita que reconozca de manera efectiva la dignidad profesional de quienes la sostienen, y subrayó que la abogacía “estará siempre al lado del Estado de derecho, de la democracia constitucional y del imperio de la ley”. En un llamamiento a la unidad, recordó que “las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican”, animando a la profesión a seguir trabajando de forma conjunta en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

El presidente concluyó felicitando a los homenajeados y agradeciendo al Colegio de la Abogacía de Córdoba la celebración de un acto que, a su juicio, “representa lo mejor de la abogacía: servicio, compromiso, memoria y gratitud”.

El acto contó con la asistencia de numerosas autoridades del ámbito judicial, institucional, académico y colegial, cuya presencia reforzó el carácter institucional de este reconocimiento público a la labor y dedicación de María Victoria García de la Cruz y Pineda de las Infantas y José María Sánchez Aroca, dos trayectorias que constituyen un ejemplo para la abogacía y para la sociedad.