Veinte años de la nevada que cubrió de blanco toda la provincia de Córdoba

Han pasado 20 años de la gran nevada histórica en la provincia de Córdoba, que vivió el domingo 29 de enero de 2006 una de las mayores del último medio siglo, un episodio meteorológico excepcional que cubrió de blanco tanto la capital como la totalidad de las comarcas, desde la Campiña hasta Los Pedroches y la Subbética. La precipitación comenzó de madrugada, alrededor de las 4.00 horas, y se prolongó hasta primeras horas de la mañana, con temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados y espesores de entre 3 y 5 centímetros en la capital, mucho mayores en el norte de la provincia.

El fenómeno, comparable solo a nevadas documentadas en 1955, 1960 y 1971, dejó imágenes inéditas en numerosos municipios donde no se recordaba una nevada similar desde hacía décadas. Localidades como Palma del Río, Castro del Río, Fernán Núñez, Rute, Cabra o Priego amanecieron completamente cubiertas de nieve, mientras que en municipios del norte como Fuente Obejuna o Hinojosa del Duque se alcanzaron espesores superiores a los 10, 25 y hasta 50 centímetros, convirtiendo la jornada en un acontecimiento histórico y social, según reseñan las páginas de CÓRDOBA del día 30 de enero de 2006.

Histórica nevada de enero de 2006. / Juan Manuel Vacas

Aunque la nevada transcurrió sin incidentes graves, sí provocó importantes problemas de movilidad, especialmente en el norte de la provincia. El puerto del Calatraveño, en la N-502, quedó cortado durante varias horas, dejando incomunicada a la comarca de Los Pedroches, y se cerraron varias carreteras provinciales y nacionales por acumulación de hielo y nieve. En algunos puntos fue necesaria la intervención de quitanieves, el uso de sal y la activación de itinerarios alternativos. El temporal también tuvo consecuencias en servicios básicos, como el hospital comarcal de Pozoblanco, donde varios turnos de enfermería no pudieron ser relevados debido a los problemas de acceso.

Más allá de las incidencias y los datos, fueron muchos los cordobeses que aprovecharon para disfrutar de una jornada inédita en la provincia. Calles y plazas se llenaron de vecinos, familias y niños disfrutando de la nieve, haciendo fotografías y muñecos. Muchos cordobees recorrieron la ciudad buscando los lugares más hermosos cubiertos de nieve, como Medina Azahara, el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, la plaza de las Tendillas, el entorno del Puente Romano o las Ermitas y la sierra cordobesa. Para muchos niños e incluso adultos cordobeses fue la primera vez en ver los copos y el manto blanco sobre el suelo. Según los reportajes de este periódico, las conversaciones en la ciudad giraban en torno al frío y la nieve, reflejando la sorpresa general ante este fenómeno inusual.

Una joven muestra la nieve. / Francisco González

Los residentes de la provincia también disfrutaron de paisajes nevados en lugares emblemáticos de Montoro, Villa del Río, Pedro Abad y Cañete. En El Carpio, la nieve embelleció la zona de olivos y atrajo a numerosos visitantes durante todo el día.

Noticias relacionadas

La siguiente nevada no llegaría a producirse hasta el domingo 10 de enero del año 2010, cuando poco antes del mediodía comenzó a nevar en la capital. Desde entonces, Córdoba no ha vuelto a ver la nieve, ni siquiera en la histórica borrasca Filomena, en enero de 2021.