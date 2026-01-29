Ustea critica la situación de "total desprotección" de los docentes de Córdoba durante el temporal

El sindicato Ustea Córdoba ha denunciado hoy la "actuación negligente e imprudente" de la delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba al no suspender las clases el pasado miércoles 28 de enero, a pesar de existir una alerta naranja por rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora. Mientras que en otras provincias andaluzas se optó por la prudencia, apuntan, "la administración cordobesa ignoró las recomendaciones de organismos especializados como Andalmet, obligando a miles de docentes, alumnado y personal laboral a desplazarse en el momento de mayor peligro del temporal".

Rafael Reyes, responsable de Salud Laboral de Ustea Enseñanza Córdoba, afirma que la falta de un protocolo de emergencia climatológica ha dejado al personal docente en una situación de "total desprotección". Desde Ustea se ha constatado, añaden, que centros como el CEIP Algafequi han sufrido el desprendimiento de la cubierta de su gimnasio —recientemente reformado—, el IES Averroes ha registrado desprendimientos en su entrada y la caída de árboles. El IES Cumbres Altas (Nueva Carteya) ha sufrido la rotura de ventanas. Otros centros afectados como el CEIP Ángel Carrillo (Priego de Córdoba), CEIP Carmen Romero (La Rambla), el IES Séneca (Córdoba), el CEIP San Juan de la Cruz (Córdoba), el CEIP Urbano Palma (Santaella), el CPR de Puente Genil, entre otros, evidencian que el riesgo fue real y generalizado en toda la provincia, con caídas de árboles, cortes de luz, fachadas dañadas y entradas afectadas.

Respuesta de la Junta y el Ayuntamiento

La Junta de Andalucía ha respondido que los ayuntamientos son los responsables del mantenimiento de los centros y son ellos los que tienen que asumir estos arreglos. En cuanto a los institutos, han informado de que el árbol caído en el IES Tierno Galván de La Rambla ya se ha retirado, se ha acordonado la zona de riesgo de caída en el IES Guadalquivir de Córdoba, se han retirado los árboles del IES Séneca y reparado la zona por parte del propio instituto y se ha repuesto la ventana rota del IES Cumbres Altas. La Agencia Pública de Educación solo ha intervenido en el IES Aerroes, donde voló la tela asfáltica y actualmente se está trabajando en su reposición, según fuentes de la Delegación. De momento, la Junta no ha hecho declaraciones sobre las medidas adoptadas por la Delegación de Educación en Córdoba durante el temporal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha señalado que Infraestructuras va a reparar los desperfectos en los colegios afectados. "Fundamentalmente se han producido goteras o desprendimientos de tejas cornisas, pero no hay situación de riesgo en la actualidad en ningún caso".

Tronco del árbol, atravesado en el patio del colegio Ángel Carrillo de Priego de Córdoba. / CÓRDOBA

Rafael Reyes, responsable de Salud Laboral de Ustea Enseñanza Córdoba, ha calificado la jornada como "un despropósito que podría haber acabado en tragedia". Reyes ha señalado que la decisión de mantener los centros abiertos ha provocado que tanto profesorado como alumnado "se jugara la vida en carreteras inundadas, con visibilidad nula y asfalto destrozado". Asimismo, las instalaciones educativas de nuestra provincia se han visto afectadas "debido a las precarias condiciones y escaso mantenimiento, por dejadez de funciones", de las diferentes administraciones responsables. “El señor delegado de Educación ha demostrado una falta de responsabilidad alarmante ya que su única medida fue suspender el recreo en el patio mientras las fachadas se desprendían y los árboles caían”, ha sentenciado el responsable sindical.

Exigen medidas preventivas

El sindicato ha presentado esta misma mañana una comunicación de riesgos ante la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales con el fin de que se establezcan las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y salud del profesorado. Igualmente ha solicitado que las ausencias al puesto de trabajo en las zonas afectadas por este riesgo sean consideradas como ausencias justificadas para aquellos trabajadores que no hayan podido asistir a su puesto de trabajo debido al gran número de incidencias producidas que afectan directamente al desplazamiento a los centros e incluso en numerosos centros de la provincia.

Ustea exige la depuración de responsabilidades políticas ante lo que consideran una "gestión temeraria" de los servicios públicos. Asimismo, el sindicato reclama la aplicación inmediata del permiso por emergencias climatológicas, ya recogido en la normativa estatal, y la protección jurídica de todo el profesorado que no pudo acudir a su puesto de trabajo por causas de fuerza mayor. "La suerte no puede seguir siendo la única medida de seguridad de la Junta de Andalucía; la administración debe entender que la integridad física de la comunidad educativa está por encima de cualquier otra consideración", ha concluido Reyes.