La Universidad de Córdoba instala su primer detector de bólidos y meteoros en el Campus de Rabanales

El Aula de Astronomía de la Universidad de Córdoba cuenta ya con su primer detector para localizar bólidos y meteoros en el firmamento. El dispositivo, en cuya instalación ha colaborado la Agrupación Astronómica de Córdoba, se suma a la Red de Detección de Bólidos y Meteoros, puesta en marcha hace una década por la Universidad de Málaga y la Sociedad Astronómica de esta misma ciudad, y cuenta ya con un total de 27 cámaras distribuidas estratégicamente por toda España con el objetivo de determinar órbitas de procedencia, velocidades y trayectorias de estos objetos espaciales mediante la aplicación de métodos matemáticos de triangulación.

El detector, instalado en la cubierta del Edificio Leonardo da Vinci del Campus de Rabanales, permitirá detectar meteoros y bólidos en función de su brillo y tamaño, fenómenos que suelen utilizarse como sinónimos, pero entre los que existen matices. Mientras que los primeros son simplemente fragmentos que se desintegran al entrar en la atmósfera, los bólidos son meteoros de mayor brillo, más luminosos que las estrellas fugaces comunes y con un aspecto más parecido a pequeñas esferas de fuego. Los meteoritos, por su parte, son los restos sólidos que sí logran llegar al suelo sin desintegrarse por completo.

Segundo punto en la provincia

Tal y como explica el coordinador del Aula de Astronomía, Fernando Peci, el nuevo dispositivo cuenta con una cámara con una lente que permite abarcar casi 360 grados, conocida como All Sky. El detector captura imágenes continuamente y las envía a un servidor remoto que recoge todas las instantáneas de las distintas las estaciones de la red. Una vez recogidas, las imágenes pasan por un software que las analiza y detecta los fotogramas en los que hay trazas que puedan corresponder a un bólido o meteoro. Con toda esta información, se triangula su posición y trayectoria y se calculan otros muchos otros datos.

El detector, que es capaz de detectar bólidos incluso fuera de la península, está montado en una carcasa impermeable y calefactada para evitar que se empañe la cúpula, y consta de una cámara astronómica y un ordenador conectado a la red que recoge, procesa y envía las imágenes al servidor.

Concretamente, se trata del segundo detector ubicado en la provincia de Córdoba dentro de esta red. El primero de ellos, ubicado en El Viso, fue puesto en marcha por la Asociación Astronómica de Piconcillo. En el caso del dispositivo instalado en el Campus de Rabanales, su montaje, programación y puesta a punto ha sido realizada por el profesor del Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba Víctor Pallarés, una labor que ha contado con el apoyo económico de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y la asistencia técnica del profesor de la Universidad de Málaga Alberto Castellón, además de la colaboración del coordinador del Aula de Astronomía de la UCO, Fernando Peci, y Jesús Mejías, integrante de la Agrupación Astronómica de Córdoba

Contribuciones importantes

Desde su instalación definitiva en septiembre del 2025, el detector ha contribuido fundamentalmente en dos eventos relevantes. El primero de ellos, en la identificación de un bólido internacional en la madrugada del día 18 de noviembre, registrado por dos de las estaciones que integran esta red y otras dos pertenecientes a la Red Goblal Bootes. La contribución del dispositivo instalado en Rabanales ha permitido determinar una posible trayectoria de este objeto espacial.

Por otro lado, el dispositivo puesto en marcha por el Aula de Astronomía también ha permitido detectar un número significativo de meteoros asociados a lluvia de estrellas Gemínidas 2025. De hecho, durante la noche de máxima actividad, del 13 al 14 de diciembre, el detector de la Universidad de Córdoba logró identificar una elevada cifra de estos rastros luminosos en relación a otras estaciones, ya que la nubosidad afectó parcialmente a la observación en ciertas zonas.