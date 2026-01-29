La UCO avanza en la implantación de tres nuevos grados internacionales y un programa de doctorado en ADE y Transformación sostenible

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha celebrado este jueves su primera sesión ordinaria del año, en la que ha aprobado el décimo segundo Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia, dotado con 374.000 euros, y ha dado luz verde al impulso de nuevos títulos oficiales de grado y doctorado de carácter internacional.

En él se ha aprobado la solicitud de informe previo a la verificación de nuevos planes de estudios oficiales que la Universidad de Córdoba prevé implantar en el curso 2027-2028, un trámite preceptivo para acreditar su adecuación a los objetivos y criterios de la Programación Universitaria de Andalucía antes de iniciar el proceso de verificación. La propuesta se enmarca en la Alianza Universitaria Europea Invest e incluye tres nuevos grados internacionales conjuntos, coordinados por la UCO junto a universidades europeas, centrados en el emprendimiento para sociedades sostenibles, los sistemas agroalimentarios resilientes y la energía verde, así como la implantación del Programa de Doctorado en Administración de Empresas y Transformación Sostenible.

En este apartado, el Consejo de Gobierno ha aprobado modificaciones del Calendario Académico Oficial de Grados, Másteres y Doctorado del curso 2025-2026, así como diversas adscripciones de asignaturas a áreas de conocimiento para el curso 2026-27.

Plan Galileo

El Consejo de Gobierno ha aprobado el 12 Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia, que refuerza la conexión entre la universidad, el sector productivo y la sociedad a través del apoyo a proyectos de innovación, transferencia y colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas.

Consolidado desde su puesta en marcha en 2015, el Plan mantiene su apuesta por aplicar el conocimiento generado en la Universidad de Córdoba a sectores estratégicos. En esta nueva edición se refuerzan las líneas de financiación destinadas a proyectos de transferencia, emprendimiento universitario y valorización de resultados de investigación.

El Plan consolida la Modalidad I, centrada en proyectos de innovación y transferencia desarrollados en colaboración con empresas o instituciones. Con esta línea se persigue aumentar los contratos universidad-empresa, favorecer la explotación de patentes y apoyar la creación de empresas basadas en el conocimiento.

En este marco, la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) continúa impulsando bUsCOn, el buscador de oferta de conocimiento de la UCO, que facilita a las empresas el acceso a resultados de investigación con potencial de transferencia y fomenta nuevas colaboraciones con los grupos investigadores.

El Plan se estructura en cuatro modalidades. La Modalidad I cuenta con 230.000 euros para proyectos de dos años de duración, de los que 80.000 euros se destinan a Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y 150.000 euros a Ciencias de la Salud, Experimentales, Tecnológicas e Ingenierías. La Modalidad II, de Doctorado Industrial, dispone de 45.000 euros. La Modalidad III, UCO-Transfiere, suma 18.000 euros para el Concurso de Ideas de Negocio y para ayudas a la creación y consolidación de Empresas Basadas en el Conocimiento. Por su parte, la Modalidad IV, de Incentivos a la Transferencia, cuenta con 75.000 euros.

El Plan contempla además los Premios Galileo a la Trayectoria en Transferencia del Conocimiento, dotados con 6.000 euros. El XII Plan Propio Galileo se alinea con el IV Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba (2025-2030) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este mismo apartado ha quedado resuelta definitivamente la II Convocatoria de 2025 de Proyectos Propios de Investigación y Transferencia.

Investigación

En materia de investigación, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de las Bases Reguladoras de las Ayudas del Plan Propio de Investigación “Enrique Aguilar Benítez de Lugo”, en lo relativo a la forma de presentación de solicitudes, con el fin de clarificar el procedimiento administrativo.

Asimismo, ha aprobado la excepción de la obligatoriedad de participación de las Unidades de Investigación Competitivas creadas en 2022 en la convocatoria estatal de Unidades de Excelencia María de Maeztu, tras los cambios introducidos en los requisitos de esta convocatoria. Esta decisión garantiza que la no participación no tenga consecuencias negativas para el reconocimiento, la financiación o la renovación de estas unidades.

Política Departamental

En el capítulo de política departamental, el Consejo de Gobierno ha aprobado el perfil y la comisión de selección de una plaza de Personal Permanente Laboral vinculado con el SAS, otra de profesor asociado por reserva de discapacidad y diversas adaptaciones de contratos.

Asuntos económicos

En materia económica, el Consejo de Gobierno ha aprobado las tarifas aplicables en 2026 a los encargos de gestión de medio propio de las empresas de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba: Hospital Clínico Veterinario, UCODeporte y UCOIdiomas.

Igualdad

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de la segunda edición del distintivo “Buenas prácticas o trayectoria en materia de igualdad de género en la Universidad de Córdoba”, impulsado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social. El plazo de presentación de candidaturas será de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las bases en el BOUCO.

EmprendeUCO

En el ámbito de la formación continua, la empleabilidad y el emprendimiento, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases reguladoras del Programa EmprendeUCO–Diputación de Córdoba, dirigido a personas con ideas de negocio en fases iniciales.

El programa combina formación, mentorización y acompañamiento técnico con la concesión de premios económicos y será gestionado por Fundecor, en coordinación con el Vicerrectorado competente.

Becas y ayudas

El Consejo de Gobierno ha aprobado las bases reguladoras de las becas de movilidad internacional Erasmus+ KA121 ADU para alumnado y profesorado del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban.

Por último, el Consejo de Gobierno ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, ha actualizado la composición de la Comisión de Innovación y Transferencia, ha renovado los miembros del Comité Ético de Investigación con Humanos (CEIH) y ha resuelto diversos recursos, además de haber aprobado y ratificado distintos convenios.