El 28 de febrero, en La Carlota
La Trinidad recauda fondos para sus residencias de mayores con un tentadero benéfico
El matador Manuel Escribano y el novillero Luis Montero participarán en la fiesta campera
Toreo por una causa solidaria. La Parroquia de La Trinidad de Córdoba ha presentado este jueves su segunda Fiesta Campera, un evento en el afición taurina y compromiso social se dan la mano con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor que en sus residencias de ancianos.
El acto corrió a cargo del párroco de La Trinidad, José Juan Jiménez Güeto; el novillero Luis Montero y el ganadero Augusto Centeno Guerra. Güeto explicó que "todo lo recaudado se destinará a garantizar que nuestros mayores reciban la atención digna y el cariño que merecen en nuestras residencias", tras agradecer "la generosidad de los toreros y ganaderos participantes".
El sábado 28 de febrero a las 12 horas
El festejo tendrá lugar el sábado 28 de febrero a las 12 horas y consistirá en un tentadero benéfico de reses de La Castilleja y El Capricho. En el cartel, figuran el matador Manuel Escribano estará acompañado por la joven promesa de los novilleros cordobeses Luis Montero, que expresó su ilusión por formar parte del proyecto: "Es un honor compartir cartel con una figura como el maestro Escribano, pero sobre todo, usar mi profesión para ayudar a quienes más lo necesitan. Esperamos que la afición responda y llenemos la plaza". En representación de los ganaderos, Augusto Centeno Guerra subrayó "el compromiso del campo bravo con las causas sociales".
Plaza de toros del Hotel El Pilar
El evento se celebrará en la Plaza de Toros del Hotel El Pilar, en La Carlota. La entrada tiene un coste de donativo de 35 euros, e incluye el acceso al tentadero y un almuerzo campero con bebidas. Las invitaciones son limitadas debido al aforo y pueden retirarse en la sacristía de la parroquia de la Trinidad.
