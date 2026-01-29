Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral por el accidente de AdamuzRRSS en MenoresInundaciones en MajanequeCaudal del GuadalquivirMovilizaciones CampoPadrónCribadosFin de semana
instagramlinkedin

El 28 de febrero, en La Carlota

La Trinidad recauda fondos para sus residencias de mayores con un tentadero benéfico

El matador Manuel Escribano y el novillero Luis Montero participarán en la fiesta campera

Presentación de la segunda Fiesta Campera a beneficio de las residencias de La Trinidad.

Presentación de la segunda Fiesta Campera a beneficio de las residencias de La Trinidad. / Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Toreo por una causa solidaria. La Parroquia de La Trinidad de Córdoba ha presentado este jueves su segunda Fiesta Campera, un evento en el afición taurina y compromiso social se dan la mano con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor que en sus residencias de ancianos.

El acto corrió a cargo del párroco de La Trinidad, José Juan Jiménez Güeto; el novillero Luis Montero y el ganadero Augusto Centeno Guerra. Güeto explicó que "todo lo recaudado se destinará a garantizar que nuestros mayores reciban la atención digna y el cariño que merecen en nuestras residencias", tras agradecer "la generosidad de los toreros y ganaderos participantes".

El sábado 28 de febrero a las 12 horas

El festejo tendrá lugar el sábado 28 de febrero a las 12 horas y consistirá en un tentadero benéfico de reses de La Castilleja y El Capricho. En el cartel, figuran el matador Manuel Escribano estará acompañado por la joven promesa de los novilleros cordobeses Luis Montero, que expresó su ilusión por formar parte del proyecto: "Es un honor compartir cartel con una figura como el maestro Escribano, pero sobre todo, usar mi profesión para ayudar a quienes más lo necesitan. Esperamos que la afición responda y llenemos la plaza". En representación de los ganaderos, Augusto Centeno Guerra subrayó "el compromiso del campo bravo con las causas sociales".

Noticias relacionadas

Presentación de la II Fiesta Campera a beneficio de la obra social de las residencias de la parroquia. Centro Parroquial “Carmen Márquez Criado” de la parroquia de La Trinidad En el acto intervendrán: José Juan Jiménez Güeto, vicepresidente de la Obra Pía Stma. Trinidad y párroco de San Juan y Todos los Santos Luis Montero, novillero Augusto Centeno Guerra, ganadero

Presentación de la segunda fiesta campera a beneficio de las residencia de La Trinidad. / Manuel Murillo Martínez / COR

Plaza de toros del Hotel El Pilar

El evento se celebrará en la Plaza de Toros del Hotel El Pilar, en La Carlota. La entrada tiene un coste de donativo de 35 euros, e incluye el acceso al tentadero y un almuerzo campero con bebidas. Las invitaciones son limitadas debido al aforo y pueden retirarse en la sacristía de la parroquia de la Trinidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  6. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba

Los fallecidos en Córdoba el jueves 29 de enero

La Trinidad recauda fondos para sus residencias de mayores con un tentadero benéfico

La Trinidad recauda fondos para sus residencias de mayores con un tentadero benéfico

El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba rebaja a fase 0 el plan de emergencia, pero mantiene cerrado el entorno del Guadalquivir

El Comité Ejecutivo de CECO apoya la reelección de Javier González de Lara como presidente de la CEA

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre detenido por matar a su hija en Córdoba

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre detenido por matar a su hija en Córdoba

El PSOE de Córdoba denuncia el estado "indigno" de las fosas del cementerio de La Salud

El PSOE de Córdoba denuncia el estado "indigno" de las fosas del cementerio de La Salud
Tracking Pixel Contents