La actualidad del jueves 29 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva, el cambio de nivel de emergencia por la borrasca Kristin y el debate sobre el uso del móvil en menores centran la actualidad
Huelva rinde homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral multitudinario presidido por los Reyes en el Palacio de Deportes Carolina Marín, convertido en el principal acto oficial tras la cancelación del homenaje de Estado. Mientras tanto, en Córdoba, el Ayuntamiento rebaja el nivel del plan de emergencia por la crecida del Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin, aunque mantiene la vigilancia ante unos niveles todavía elevados del río. Todo ello en un contexto en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abierto el debate sobre la necesidad de limitar el uso de las redes sociales y del teléfono móvil entre niños y adolescentes, poniendo el foco en la convivencia digital y la protección de los menores.
- Los Reyes presiden en Huelva el funeral por las víctimas de Adamuz
- Córdoba rebaja a fase 0 el plan de emergencia, pero mantiene cerrado el entorno del Guadalquivir
- Juanma Moreno abre en Córdoba el debate sobre prohibir el uso de las redes sociales a los menores
Tragedia de Adamuz
- Moreno, a los sanitarios del accidente de Adamuz: “Podéis sentiros muy satisfechos de lo que hicisteis el 18 de enero”
- Iñaki Barrón, presidente de la CIAF: "Espero que antes de junio podamos tener luz sobre lo que ha pasado"
Córdoba ciudad
- El nivel del río Guadalquivir desciende al umbral amarillo de riesgo a su paso por Córdoba
- El día después en Majaneque: "Llevo 30 años viviendo aquí y nunca nos había entrado tanta agua"
- El arquitecto del Obispado en la iglesia Virgen del Camino: “El viento arrancó la cubierta como si fuera una vela”
- Una comisión judicial tomará declaración en el hospital al padre detenido por matar a su hija en Córdoba
- Tres condenados en Córdoba por apropiarse de lotería de Navidad valorada en 87.000 euros
Provincia
- Cinco carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
- Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias
- El Guadajoz se desborda en Albendín y daña huertas y olivares
Deportes
Campo
España
- Óscar Puente: "La línea de alta velocidad Madrid–Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada"
Internacional
