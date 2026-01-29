Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 29 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva, el cambio de nivel de emergencia por la borrasca Kristin y el debate sobre el uso del móvil en menores centran la actualidad

El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acoge la gran misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz.

El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acoge la gran misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. / Jose Manuel Vidal / Efe

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Huelva rinde homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral multitudinario presidido por los Reyes en el Palacio de Deportes Carolina Marín, convertido en el principal acto oficial tras la cancelación del homenaje de Estado. Mientras tanto, en Córdoba, el Ayuntamiento rebaja el nivel del plan de emergencia por la crecida del Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin, aunque mantiene la vigilancia ante unos niveles todavía elevados del río. Todo ello en un contexto en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abierto el debate sobre la necesidad de limitar el uso de las redes sociales y del teléfono móvil entre niños y adolescentes, poniendo el foco en la convivencia digital y la protección de los menores.

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Campo

España

Internacional

Los fallecidos en Córdoba el jueves 29 de enero

La Trinidad recauda fondos para sus residencias de mayores con un tentadero benéfico

El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba rebaja a fase 0 el plan de emergencia, pero mantiene cerrado el entorno del Guadalquivir

El Comité Ejecutivo de CECO apoya la reelección de Javier González de Lara como presidente de la CEA

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre detenido por matar a su hija en Córdoba

El PSOE de Córdoba denuncia el estado "indigno" de las fosas del cementerio de La Salud

