Huelva rinde homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral multitudinario presidido por los Reyes en el Palacio de Deportes Carolina Marín, convertido en el principal acto oficial tras la cancelación del homenaje de Estado. Mientras tanto, en Córdoba, el Ayuntamiento rebaja el nivel del plan de emergencia por la crecida del Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin, aunque mantiene la vigilancia ante unos niveles todavía elevados del río. Todo ello en un contexto en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abierto el debate sobre la necesidad de limitar el uso de las redes sociales y del teléfono móvil entre niños y adolescentes, poniendo el foco en la convivencia digital y la protección de los menores.

