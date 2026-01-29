Tres condenados en Córdoba por apropiarse de lotería de Navidad valorada en 87.000 euros

Un individuo, su padre y su suegro han sido condenados a prisión en Córdoba por apropiarse de 87.000 euros de la venta de lotería de Navidad de una administración. La sentencia, dictada por la Audiencia provincial de Córdoba, indica también que los procesados tendrán que indemnizar en 50.000 euros a la empresa afectada, que se ubica en la capital.

Estas son las penas acordadas por las partes de forma previa a la celebración del juicio, tras aceptar los encartados el delito. Así, el fallo, que ha sido facilitado a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, considera probado que un acusado contactó en enero de 2023 con el trabajador de la administración de lotería, ofreciéndose para vender décimos.

Este empleado le proporcionó varios billetes semanalmente y, una vez que los vendía, le entregaba el dinero recaudado. A cambio, el acusado obtenía un 1% del importe vendido. De esta forma, se ganó la confianza del trabajador y ya en el mes de julio, coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad, empezó a retirar un mayor número de décimos.

Denunció un robo para eludir la entrega del dinero

En octubre, el acusado acudió a la administración de lotería acompañado por su padre y por su suegro, también procesados. Reclamaron al empleado que les entregase más décimos, "toda vez que iban a venderlos en otras provincias de Andalucía". Esta persona, ante la confianza que había depositado en el acusado, le proporcionó décimos por un valor aproximado de 87.000 euros. Acordaron que le entregarían el dinero de la venta semanalmente.

Sin embargo, a pesar de los requerimientos del trabajador, se adueñaron del dinero. De hecho, para justificar la no devolución, el principal procesado denunció ante la Policía, en diciembre de 2023, que le habían sustraído 86.800 euros de su domicilio "aprovechando que se encontraba en la ciudad de Sevilla".

Por estos hechos, la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a cada uno de los encartados a un año y un día de prisión, y al abono de una multa de 1.080 euros. Además, tendrán que indemnizar a la empresa perjudicada en la cantidad de 50.000 euros.