Sara de Benítez deslumbra en la pasarela de Simof 2026

La 31ª edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) ha comenzado este jueves 29 de enero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), consolidándose un año más como uno de los eventos más importantes del calendario de la moda española. La jornada inaugural ha ofrecido una primera muestra de talento, creatividad y artesanía, con desfiles que se han extendido desde el mediodía hasta entrada la noche, entre ellos, el de la firma cordobesa Sara de Benítez.

La apertura oficial ha contado con la presencia de la actriz Rossy de Palma como madrina de la edición 2026, destacando el impacto cultural y emocional de la moda flamenca. El acto ha puesto en valor el trabajo de diseñadores, artesanos y profesionales del sector, dando inicio a una programación intensa y llena de propuestas innovadoras.

Sara de Benítez deslumbra en la pasarela

A lo largo de la tarde, diferentes diseñadores han ocupao la pasarela con creaciones que combinan tradición, técnicas artesanas y miradas contemporáneas.

Así, a las 19.00 horas ha sido el turno de la cordobesa Sara de Benítez, que ha presentado su colección Entre Córdoba y Sevilla. Una propuesta que surge como homenaje a estas dos ciudades que han marcado su vida y trayectoria profesional, reflejando los estilos distintos de cada una: pinceladas de trajes más sevillanos y otras más cordobesas.

Su desfile ha combinado tradición y modernidad, respetando la esencia de la flamenca mientras incorporaba detalles actuales pensados para la mujer actual. No han faltado los lunares de todos los tamaños y los colores de la temporada, y cada traje ha sido concebido de manera artesanal y ajustado a cada mujer, reflejando la filosofía de Sara de Benítez, que mantiene casi 20 años de experiencia en SIMOF con la misma ilusión y compromiso del primer día.

Otros desfiles destacados

La jornada inaugural ha continuado con desfiles de diseñadores consolidados, ofreciendo un primer vistazo a la diversidad de estilos, colores y técnicas que marcarán SIMOF 2026. Entre ellos, Aurora Gaviño y Gil Ortiz.

Este primer día ha dejado claro que la moda flamenca sigue siendo un puente entre tradición y modernidad, donde la creatividad y la artesanía conviven para ofrecer propuestas emocionantes y sorprendentes.

Próximos desfiles

Mañana será el turno de otras dos firmas cordobesas, Sergy & Tapiju y Mirasivienes, que continuarán mostrando la riqueza y diversidad de la moda flamenca en SIMOF 2026