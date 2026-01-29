Balance del temporal
La rotura de un talud provocó las inundaciones en viviendas de Majaneque
Bellido ha asegurado que el Ayuntamiento ya trabaja en una solución de urgencia aunque señala que la CHG es la competente en el arroyo que se desbordó
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha referido este jueves a los efectos del paso de la borrasca Kristin por la capital, que dejó más de 200 incidencias concentradas principalmente durante la mañana. La consecuencia más grave se produjo en la barriada de Majaneque, donde varias viviendas resultaron inundadas.
Bellido explicó que el origen del problema fue el desbordamiento del arroyo Canchuela, provocado por el desprendimiento de un talud que canalizaba su cauce. Esta rotura hizo que el agua se desviara y acabara anegando calles y viviendas, con acumulaciones de varios centímetros que obligaron a los vecinos a achicar agua con cubos.
Según detalló el regidor, la incidencia fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia. «Inmediatamente fue atendido por los servicios de emergencia», subrayó.
La solución depende de la CHG
El alcalde aseguró que, «desde la lealtad institucional», el Ayuntamiento va a actuar de forma urgente para reparar la infraestructura dañada y evitar que una situación similar vuelva a repetirse. No obstante, matizó que también se mantendrán conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ya que, a su juicio, «la solución definitiva corresponde a ellos».
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba