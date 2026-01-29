La rotura de un talud provocó las inundaciones en viviendas de Majaneque

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha referido este jueves a los efectos del paso de la borrasca Kristin por la capital, que dejó más de 200 incidencias concentradas principalmente durante la mañana. La consecuencia más grave se produjo en la barriada de Majaneque, donde varias viviendas resultaron inundadas.

Bellido explicó que el origen del problema fue el desbordamiento del arroyo Canchuela, provocado por el desprendimiento de un talud que canalizaba su cauce. Esta rotura hizo que el agua se desviara y acabara anegando calles y viviendas, con acumulaciones de varios centímetros que obligaron a los vecinos a achicar agua con cubos.

El día después de la inundación en Majaneque / A. J. González

Según detalló el regidor, la incidencia fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia. «Inmediatamente fue atendido por los servicios de emergencia», subrayó.

La solución depende de la CHG

El alcalde aseguró que, «desde la lealtad institucional», el Ayuntamiento va a actuar de forma urgente para reparar la infraestructura dañada y evitar que una situación similar vuelva a repetirse. No obstante, matizó que también se mantendrán conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ya que, a su juicio, «la solución definitiva corresponde a ellos».