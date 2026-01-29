Rosa Jordano, paciente de cáncer de mama en Córdoba: "El acto único crea un vínculo cercano y humano con el médico"

Rosa Jordano es una mujer cordobesa de 54 años que fue diagnosticada tras una mamografía rutinaria del cribado de la Junta de Andalucía, al que acudía cada dos años. Tenía antecedentes de nódulos y calcificaciones benignas, controladas durante años sin indicios de cáncer, pero en la mamografía realizada en mayo del año pasado se detectan hallazgos nuevos que obligan a repetir pruebas.

En menos de un mes tuvo completado todo el estudio: mamografía, biopsia y resonancia, con diagnóstico y fecha de intervención y, lo que más destaca, con un mismo profesional haciendole seguimiento durante todo el proceso. Así, la paciente destaca que fue atendida siempre por la misma radióloga, Marina Álvarez, lo que generó confianza: ver siempre a la misma especialista crea un anclaje emocional, un "vínculo cercano y humano" que aporta seguridad y destaca que "el trato humano y la profesionalidad es brutal".

Es una de las experiencias del acto único y modelo de trabajo integral del Reina Sofía que ahora sirve como modelo a los hospitales andaluces, obligados a implementar esta manera de atender a las pacientes con sospecha de cáncer de mama. Todas las pruebas se realizaron de forma coordinada, rápida y dirigida por la misma especialista. El acompañamiento, la cercanía y la comunicación clara son tan relevantes como la rapidez del proceso, confirma Rosa, con un imacto emocional distinto y la confianza que transmite ver siempre a un mismo médico.

Inicialmente a Rosa le diagnostican un carcinoma ductal in situ, que tras la intervención se confirma como infiltrante y, por ello, se proframa una nueva intervención de forma inmediata. Detaca que en apenas días recibe nueva fecha quirúrgica para estudio de ganglios centinela.

Rosa Jordano pone en valor a los profesionales del Reina Sofía y del sistema sanitario público porque "tenemos la gran suerte de tener un hospital referente y unos profesionales de un nivel altísimo", por lo que reclama para ellos mejores condiciones y valoración para evitar la fuga de talento sanitario.