El río Guadalquivir no da tregua y se mantiene en el umbral naranja a su paso por Córdoba

Casi 24 horas después de las intensas lluvias que dejó la borrasca Kristin en Córdoba —y tras una tarde de ayer sin precipitaciones en la capital y buena parte de la provincia—, el nivel del río Guadalquivir a su paso por la ciudad continúa en aviso naranja, con registros próximos al umbral rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a las 8.45 horas de este jueves el río alcanzaba una altura de 2,27 metros sobre el lecho de aguas bajas, lo que obliga a mantener una vigilancia especial sobre el cauce. Esta referencia técnica toma como punto cero el nivel mínimo habitual del río, por lo que el dato actual indica que el Guadalquivir ha crecido algo más de dos metros respecto a su nivel bajo normal.

Bajada durante la noche, subida de madrugada

El cauce ya alcanzó esta cota durante la tarde del miércoles. En las últimas horas de la noche llegó a descender hasta los 2,06 metros, pero volvió a remontar conforme avanzaba la madrugada y la mañana, debido tanto a los desembalses como a las lluvias registradas en las primeras horas del día. Cabe recordar que el umbral amarillo —que implica seguimiento— se sitúa entre los 1,50 y los 2,00 metros, mientras que el nivel rojo, que alerta de peligro de desbordamiento, se activa a partir de los 2,50 metros, una cota que por el momento no se ha alcanzado.

Una familia se hace un 'selfie' ayer junto al Guadalquivir. / A. J. González

En cuanto a las precipitaciones, hasta las 8.30 horas de este jueves se habían registrado en Córdoba 6,6 litros por metro cuadrado, de los cuales 2,8 litros se concentraron entre las 2.00 y las 3.00 de la madrugada. Las rachas de viento, que fueron protagonistas de la jornada del miércoles, apenas han alcanzado hoy los 50 km/h, muy lejos de los 105 km/h registrados el día anterior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento e intensas precipitaciones entre las 10.00 y las 21.00 horas en la Subbética.

Otro de los puntos bajo vigilancia es el azud de Alcolea, que continúa en aviso amarillo al situarse en 106,97 metros sobre el nivel del mar, aproximándose al nivel naranja, fijado en los 107,25 metros. Estos valores son muy similares a los registrados durante la tarde del miércoles, cuando rondaban los 107,10 metros.

Aviso naranja en Córdoba / Manuel Murillo

Entorno del río cerrado

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Córdoba precintó este martes el entorno de La Calahorra y el Molino de Martos como medida preventiva ante la crecida prevista del caudal, motivada por el desembalse continuado de los pantanos de la cuenca en las últimas horas. Además, durante la jornada de ayer se procedió al cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como a la suspensión de las actividades municipales en la vía pública y al balizamiento de zonas con arbolado singular o elementos susceptibles de desprendimiento. Estas medidas se mantienen a la espera de una mejora de la situación meteorológica y una bajada del nivel del río.

Incidencias

La borrasca Kristin dejó ayer más de un centenar de incidencias, concentradas en su mayoría durante la mañana. Entre ellas destacan desprendimientos de techos, la caída de decenas de árboles y diversas acumulaciones de agua en la vía pública. Además, una mujer resultó herida en la avenida Medina Azahara tras caerle encima una placa metálica desplazada por el viento. Además, en la barriada de Majaneque varias viviendas sufrieron inundaciones.