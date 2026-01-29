El PSOE de Córdoba denuncia el estado "indigno" de las fosas del cementerio de La Salud

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez y el secretario general de Juventudes Socialistas en la ciudad, José Antonio Lara, han comparecido este jueves a las puertas del cementerio de La Salud para respaldar la denuncia de los familiares de las víctimas por la situación actual de las fosas de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo.

Según han denunciado, las fosas se encuentran cubiertas de barro tras las últimas lluvias y carecen de cualquier tipo de protección. «La situación actual de las fosas es un auténtico lodazal, por lo que exigimos diligencia para reanudar los trabajos cuanto antes y que se conserven y protejan los restos que permanecen en ellas en condiciones dignas», han señalado Dobladez y Lara.

Ambos han insistido en que los colectivos memorialistas vienen reclamando desde hace tiempo una atención adecuada y una información real a los familiares de las víctimas, así como un tratamiento eficaz y ágil de los procesos de identificación genética y una mayor transparencia informativa.

Dobladez ha reclamado que «el Ayuntamiento informe cuanto antes de la nueva planificación prevista», ante la inquietud existente entre las familias, y recordó que los trabajos deberían retomarse de inmediato, ya que el Gobierno de España aprobó el pasado 30 de septiembre, en Consejo de Ministros y Ministras, una aportación de 150.000 euros mediante real decreto. «El retraso en la devolución de los 275.000 euros no ejecutados por el Ayuntamiento en el anterior convenio ha provocado que no se haya podido transferir aún esa financiación», explicó el concejal.

El actual convenio para las exhumaciones de víctimas del franquismo en los cementerios de La Salud y San Rafael expiró a finales de 2025 y, según han señalado, los resultados obtenidos hasta ahora no han cumplido las expectativas de los familiares.